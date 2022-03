Confirmado: Luka Jovic y Eden Hazard están sentenciados, al mercado

El Real Madrid en general y Florentino Pérez en particular tienen sendos problemas con dos de los más grandes fichajes de todos los tiempos, como son Luka Jovic y Eden Hazard, por los que el club blanco pagó bastante más de 170 millones de euros. Lo suyo ya no tiene que ver con las lesiones o la falta de forma, simplemente no interesa ponerlos porque ni se confía en ellos ni sirven para la causa. Duro mensaje del club, de parte de su entrenador, a los jugadores, pero también a sus posibles compradores.

Sobre ello, cabe preguntarse: ¿y ahora qué? La respuesta no será sencilla aunque posee dos certezas, una es que sí habrá equipos tras su pista pero los dos jugadores, con contrato en vigor, deberán bajarse mucho el sueldo y renunciar a sus jugosos contratos con la casa blanca para fichar por otro club. Y dos, el Madrid con ellos va a hacer un mal negocio, muy malo, ya que no existirá retorno ni remotamente parejo a lo invertido.

Con todo, sí hay una certeza, si Carlo Ancelotti continúa en el club la campaña que viene (algo que no está asegurado debido a que el estilo de juego del míster italiano está lejos de enamorar y tampoco entusiasman sus métodos de gestión de plantilla), ellos tendrán que irse. Por más que insista el italiano en rueda de prensa, cuando se le pregunta, que trabajan bien y serán importantes, un discurso que ya pocos se creen (similar al usado con Dani Ceballos), ni confía en ellos ni cuenta con ellos.

La Premier League ha llamado con mucha timidez a la puerta del belga, mientras que la Bundesliga y la Serie A lo han hecho, si cabe aún con menos insistencia, a la de Jovic. Y básicamente es porque, con los datos en la mano, son dos jugadores hundidos por Ancelotti: han jugado entre los dos, doce minutos en los últimos tres partidos. Pero no solo eso, futbolistas que ni cuentan ni se les espera, como Mariano o Ceballos, les han adelantado en la rotación, situación, por cierto, que tampoco se entiende en la entidad. Indudablemente Carletto le ha pasado la patata caliente al club, que se ve con dos problemas que deben tener salida, como sea, en el mercado.