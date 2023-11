Montjuic despierta con pesadilla: más odiado que Cristiano Ronaldo y Mourinho y busca una tragedia

Jugar en casa con ventaja en la tabla clasificatoria y ante un rival de menor entidad -a decir verdad, los otros tres equipos lo son- hacen del Barça el principal favorito para llevarse el triunfo esta noche y la primera plaza cuando acabe la fase de grupos de la Champions League, sin embargo, tal y como advertíamos en Don Balón, también existe otra posibilidad, una que un enemigo todavía más odiado que Cristiano Ronaldo y José Mourinho, en el pasado de este vestido de blanco, va a tratar de llevar a efecto hoy en el provisional coliseo blaugrana.

A cara perro

Sí, así es, el partido entre el Barça y el Porto esta noche (21.00, hora española) no es definitivo para unos y otros, más que nada porque restará una jornada más -respectivamente ante el Antwerp y el Shakhtar- pero no les quepa duda, es a cara perro, más que nada porque se enfrentan los dos únicos equipos del Grupo H con nueve puntos en su casillero, lo que poco menos que sitúa como claro aspirante a ser primero a quien se lleve el triunfo. Eso sí, ojo porque una derrota abre a la eliminación a los dos. Y por si no lo saben los hinchas culés, en el bando luso hay un viejo enemigo de mil batallas en tiempos del 7 luso y The Special One: Pepe.

El míster del equipo portugués, Sergio Conceiçao, incluyó al central entre los convocados para el choque y por tanto cuenta con papeletas para ser uno de los grandes obstáculos del Barça esta noche, lo que, como no puede ser de otra forma, añade morbo y picante a un duelo con claro sabor a final anticipada. Sin ir más lejos, Pepe, fue jugador del Real Madrid durante una década, estuvo al lado de CR7 en una y mil batallas contras los blaugranas, incluidas las más duras, las que llevó al extremo José Mourinho. Ellos tres, precisamente portugueses, son de las tres figuras más odiadas en can Barça. El central no pudo estar en el partido disputado en la ciudad portuguesa pero sí será de la partida en Montjuic; ósea, dinamita para la grada.

Con él, con Pepe, hablamos de un auténtico clásico contra el Barça, contra el que ha jugado en 23 ocasiones, llevándose 10 duelos y perdiendo uno menos, habiendo recibido 14 tarjetas amarillas y una roja, ya mítica, ante Dani Alves. En definitiva, quizá el de Maceió no sea Cristiano o Mou, pero Pepe va concentrar muchas miradas esta noche. Seguro.