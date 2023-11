Gavi, el Rayo y ahora esto: a Xavi le caen los 2 peores reveses, ¿KO a Lewandowski y João Félix?

Si para Xavi Hernández siempre fue un problema el mal juego de su equipo, más lo es ahora que encima, a diferencia de lo que sucedía la temporada pasada, el equipo no saca resultados y eso ha llevado al Barça al límite en su semana clave, donde ha perdido para toda la temporada a Gavi y con dos partidos que pueden dictar sentencia a un proyecto que va al límite, y eso afecta directamente a dos de las estrellas, Robert Lewandowski y João Félix. Pero vayamos por partes.

Semana determinante

Llegado este punto, en crisis de juego y resultados, el Barça llega a su semana determinante, con un partido en Champions League (mañana, 21.00, hora española) que incluso puede dejarles con un pie fuera de los octavos de final de la competición y, sumado a ello, un choque de LaLiga de gran exigencia ante el Atlético de Madrid el fin de semana. De ambos, el Barça puede salir muy tocado y quien sabe si hundido.

Porto y Barça están empatados a 9 puntos, con el Shakthar con 6, de modo que la amenaza de una derrota ante los lusos pondría al Barcelona en disposición de caer eliminado o al menos complicarse mucho las cosas en la última jornada, ante el Antwerp, de cara a la siguiente ronda, donde quedar segundo también sería trágico. De la misma forma, a un punto en LaLiga de un Atlético con un partido menos y a cuatro del Real Madrid, perder frente a los colchoneros el domingo (Montjuic, 21.00, hora española) pondría la competición doméstica muy complicada a los culés. O lo que es lo mismo, en el peor momento, el Barça tiene dos finales.

Resultados y juego, un síntoma

La sensación más insatisfactoria para un equipo al que no le salen las cosas es que el juego sea deficitario. Vale que el Barça tuvo un arrebato en Vallecas que bien pudo salvarle de la quema y darle tres puntos de oro, pero dado el nivel de juego del bloque eso solo habría sido un parche, uno que tapa un problema mayor: Xavi no encuentra soluciones. Y siempre que las cosas van mal hay que pedir explicaciones a las estrellas, donde el polaco y el luso no están dando la cara y, por tanto, con Vitor Roque haciendo las maletas para enero, los señala. Aquí ya hay ultimátum para todos.