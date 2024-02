Montjuic, Neymar y la Premier en shock: Jorge Mendes y el fichaje millonario con Arsenal y Barça

Si lo recuerdan, el Barça mantuvo un interés importante en varias opciones de primer nivel una vez se confirmó que Sergio Busquets abandonaba el club y se marchaba junto a Leo Messi y Jordi Alba al Inter Miami. Entre las opciones prioritarias estuvo Joshua Kimmich, también Oriol Riomeu, que finalmente fue el elegido low cost, pero una de las que más gustaba y que, por su precio, se decidió por un destino de oro fue la del protegido de Jorge Mendes, que vuelve a la carga.

Todo tiene una razón de ser

Si cada acción en el mundo del fútbol de élite casi responde a una planificada estrategia que conlleva consecuencias y persigue ciertos fines, no es casualidad que ahora, justo cuando la temporada ya empieza a cribar el rendimiento de los grandes clubes, ese jugador bajo el mando de Jorge Mendes hable y lo haga concretamente de dos de los clubs más mediáticos de Europa, como son el Arsenal y el Barça.

Ese jugador que gestiona Mendes es Ruben Neves y ha roto su silencio para poner en el mapa a gunners y culés. Lo ha hecho en O Jogo, donde aseguró que “estuve cerca de tres clubes y al final no sucedió, lo que me entristeció y me ayudó a tomar la decisión de ir al Al Hilal”, comentó, certificando que “no quería dar nombres, pero el Barcelona era uno de los más calientes y no era mentira. Estuvo a punto de suceder, como ocurrió con el Arsenal . Luego hubo otro club fuera de Inglaterra…”

El mediocampista, que se inserta a la perfección entre las necesidades actuales de sendos clubs, aseguró que se decidió por el Al Hilal en el que ‘juega’ Neymar porque estaba cansado de no concretar esos sueños. Curiosamente habla cuando hace bien poco salía a la luz que, como Henderson, se arrepentía de haber dejado la élite ¿Será la primera señal de su regreso a Europa?