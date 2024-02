Leo Messi y Luis Suárez convencen a Beckham: activan la mayor locura del Barça, más bomba que Modric

Pocos jugadores se han devaluado tanto y tan rápidamente como lo hizo Philippe Coutinho en su tránsito desde el Liverpool, donde era uno de los dos o tres mejores jugadores de la Premier League, a Barcelona, lugar en el que no encajó, no se adaptó y del que terminó saliendo por la puerta de atrás. Con todo, nadie le puede negar la inmensa calidad que posee y que demostró en multitud de escenarios, de ahí que pueda ser la bomba que no será Luka Modric para Inter Miami.

Relacionado en el pasado y ahora cada vez

Lo de Coutinho e Inter Miami ya ha sonado con anterioridad en el club de Florida, solo que esta vez parece que Leo Messi y Luis Suárez pueden volver a unirse al que fuera su compañero en el Barça, en base a ese supuesto interés del club del este de Estados Unidos, pero también de un hipotético acercamiento por parte del jugador brasileño a esta posibilidad. O al menos así lo ha dejado entrever el mismo philippinho.

Sobre esta opción, respondió que “solo pienso en el momento. Quiero estar bien, prepararme bien, hacer buenos partidos, disfrutar del fútbol. Nunca sabemos qué pasará en el futuro. Mi nombre siempre aparece en los periódicos donde se habla de todos los sentidos, buenos y malos. Intento no mirarlos y sólo me preocupa hacer bien mi trabajo y disfrutarlo”, decía recientemente en palabras recogidas por el diario Sport y que acercan el reencuentro con Messi y Luis Suárez y también con Sergio Busquets y Jordi Alba.

Además, el crack ex jugador culé y red encajaría bien en la disciplina que comanda David Beckham toda vez que al mismo medio le confirmó que no solo no se arrepiente, pese a que no salió bien, de su fichaje por el Barça, etapa de la que, con todo, guarda buen recuerdo, como de sus excompañeros.

Luka Modric ha venido sonado pero su futuro parece destinado a encaminarse a Arabia; Coutinho, por el contrario, hace un guiñó que se une a su pasado para situarlo en disposición de volver a jugar junto a Messi.