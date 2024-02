El último servicio de Xavi por Guardiola: OK al recambio 'low cost' de Romeu; nada de Kimmich, él

El hecho de que en el barcelonismo, tras una temporada dura, irregular, se mire con cierto optimismo lo que queda de temporada, que no es poco si consiguen otro zarpazo de puntos al Real Madrid y avanzan en la Champions League hasta los cuartos de final, pasa por un cambio táctico que puede darle al Barça la clave de la demarcación llave en el esquema culé de esta campaña y la que viene, uno que al City le viene funcionando desde la 22/23.

Con la marcha de Sergio Busquets, Xavi ya avisó al club de que hacía falta un recambio en su posición, uno que pasó por un Joshua Kimmich -seguramente entre los tres mejores en su puesto del mundo- que rápidamente no pasó anhelo inalcanzable; de hí que la respuesta fuera Oriol Romeu, un jugador que con al transcurrir de los partidos ha decepcionado. Esa búsqueda, por tanto, podía mantenerse, pero desde hace cinco jornadas el míster ha dado con la solución y es la mejor posible: low cost y eficiente.

En los últimos cinco partidos del Barça ha actuado de Busquets un Andreas Christensen al que la competencia en la zaga parecía destinarle a salir por la puerta de atrás, pero ahora su nueva demarcación no solo le da la titularidad como 5, sino la posibilidad de ser ese refuerzo como mediocampista de contención que buscaba el Barça. Con él, la liberación de Ilkay Gundogan y Frenkie de Jong, amén de Pedri, ha hecho del Barça un equipo más robusto, seguro, creativo y capaz.

Alavés, Granada, Celta, Nápoles y Getafe han sido los últimos rivales de un Barça ya con este invento implantado y ninguno de ellos ha podido meterle mano a los azulgranas con el danés haciendo las veces de Busquets y, en cierto, modo de Romeu y Kimmich. Y tan buen resultado está dando que Deco ve la luz ante la complicada situación económica del club y sobre una posición que es clave: el Barça al menos ya tiene un jugador que funciona y recuerda mucho a la invención de Pep Guardiola con John Stones en el Manchester City, es decir, central con buen pie reconvertido en mediocampista.

"The way John Stones plays this position is quite brilliant"



