Mudryk descontento con el Shakhtar: oportunidad de oro para Florentino

El capítulo de Mykhaylo Mudryk parece estar lejos de cerrarse. El futbolista ucraniano que ha maravillado a muchos de los grandes clubes de Europa gracias a sus notables actuaciones en Champions League se ha convertido en un futbolista muy bien valorado en el panorama futbolístico continental, hasta tal punto que, como ya contamos en Don Balón, clubes del calibre de Real Madrid, Arsenal o Paris Saint-Germain, entre otros, han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Sin embargo, para todos ellos, el Shakhtar Donetsk, actual club de Mudryk con el que el atacante tiene contrato hasta 2026, puso una cifra de salida prohibitiva para la que es su estrella y que asciende hasta los 100 millones de euros. Una decisión que, por otro lado, no gustó en absoluto al futbolista, que en rueda de prensa no ocultó su malestar: "Estoy 100% seguro de que es poco probable que compren un jugador del campeonato de Ucrania por 100 millones. No ocultaré que estaba muy molesto. La cantidad de 100 millones pone una barrera para mi transición a un campeonato superior, con el que tanto soñé”, afirmó.

De esta manera, resulta más que evidente que Mykhaylo Mudryk está descontento con su situación actual y que aspira a dar el paso a un club grande de Europa más pronto que tarde. Desde luego, como comentamos, pretendientes tiene de sobra, entre ellos el Real Madrid de Florentino Pérez que, tras las declaraciones del futbolista ucraniano, podría tener una oportunidad de oro para intentar cerrar su incorporación, siempre y cuando, eso sí, el propio jugador esté dispuesto a mantener la línea mostrada en rueda de prensa para forzar una salida por menos del precio estipulado por el Shakhtar Donetsk.

Desde luego, argumentos futbolísticos para apostar por Mudryk sobran. Sin ir más lejos, en la presente temporada el ucraniano tiene unos registros espectaculares para un extremo con 9 goles y 9 asistencias en 18 partidos o, lo que es lo mismo, influencia directa en un gol por partido. Además, es un perfil de futbolista regateador, de los que cada vez menos abundan en el fútbol, pero que tiene siempre la portería rival entre ceja y ceja.

Unas cualidades que han sido las culpables de que equipos del nivel de Real Madrid, PSG o Arsenal se hayan interesado en él. Para todos ellos, pocas oportunidades más favorables de intentar sacarle en un futuro cercano por menos de lo que pide su equipo habrá, teniendo en cuenta que Mudryk ya ha dado un primer paso importantísimo para lograrlo mostrando su descontento hacia su club de manera pública.