Ni David Alaba cede: Ancelotti hace recular a Florentino, que deja mudo al Bayern a horas del choque

Desde que arrancara el presente año, Alphonso Davies y el Bayern de Múnich, con la opinión pública mediante, han disparado líneas de tensión en Múnich que no han hecho ningún bien al rendimiento, en el tramo decisivo de la temporada, al jugador canadiense y por supuesto al Bayern, que se ha quedado sin el aporte de uno de sus grandes argumentos cuando se decidían los títulos. Y encima ahora quien ha disparado esa fricción, el Real Madrid, llega a Múnich para amplificarla más, poer lo cierto es que ni el amigo íntimo del jugador americano en la plantilla del club madrileño, David Alaba, puede asegurarle su fichaje.

Dudas reales en el club blanco

Davies ha jugado hasta la fecha con su negativa renovar sabedor de que el Real Madrid quería ficharlo durante el mercado veraniego, sin embargo, el club español ahora duda, por tres motivos claros: uno se llama Ferland Mendy, el otro es un valedor de este que no es menor, como es Carlo Ancelotti, y, por último, una imposibilidad, la de hacerlos conjugar. El Madrid sabía desde el inicio que lanzarse a por Davies suponía vender al francés, de modo que en el momento clave, justo a las puertas del choque entre ambos equipos en nada menos que una semifinal de la Champions League, Florentino por primera vez duda con este asunto.

Carletto es claro: muy probablemente Davies sea mucho mejor atacante que Mendy, posiblemente pueda darle al Madrid mucha más profundidad y velocidad en las transiciones, pero hay algo en lo que el canadiense no puede igual al francés, y es justo lo que Carletto sitúa por encima del resto de virtudes de un lateral: Mendy es una roca defensiva y un maestro de la colocación, del orden. Dicho de otra forma, el de Reggiolo sabe que en un partido como el que vivieron los merengues en el Etihad, Davies podría haberles dado un gol, pero Mendy evitó otros tantos por parte del City.

Ante ello y con Mbappé como gran objetivo, ante el bajón de Davies en este 2024, el Madrid pone a examen al americano de la mejor forma, contra ellos mismos. Davies, que llega al duelo de Champions League señalado por su equipo, su entrenador y sus aficionados, es consciente de que su rendimiento en la eliminatoria ante los blancos condicionará la decisión final del Madrid, que a estas alturas no cambiará a Mendy por Davies si este último no demuestra con una actuación magistral que es diferencial; en igualdad de condiciones, los blancos no elegirán echar al jugador francés en la ventana de transferencias estival. Se lo ha ganado y eso bien lo sabe Alaba, valedor de Davies como amigo, pero también de Mendy, como socio.