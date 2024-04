La consecuencia por Vitor Roque es devastadora: Lewandowski y Neymar no se lo creen; Endrick, menos

Aunque uno quiera sacar el foco de comparativo en clubs de la talla mediática del FC Barcelona o el Real Madrid, lo cierto es que eso es poco menos que imposible, y al menos lo es en este caso, donde el informe por Vitor Roque es de una contundencia devastadora, algo que incide en su papel sobre el protagonismo de Robert Lewandowski, algo que ha sorprendido a Neymar Júnior y sobre todo a Endrick.

¿Por qué a todos estos cracks? Porque cada uno de ellos, de una forma u otra, se ven afectados por la apuesta culé, que, a tenor de lo visto hasta el momento, ha sido errónea.

Por un lado, está un Lewandowski que, para bien o para mal, quiera o no Xavi, es y seguirá siendo el nueve del equipo y posiblemente la estrella junto a Lamine Yamal en la 24/25 y eso es poco menos que sentenciar al banco a Roque, pero luego está Xavi para confirmar el fiasco. Y es que el míster cuando ha necesitado de recursos ofensivos no ha mirado al brasileño y si lo ha hecho, no ha obtenido respuesta; sin ir más lejos, en el Bernabéu tiró de João Félix y Ferran Torres. Y eso huele raro, como los 2 goles en 13 partidos del de Timóteo.

Tengan en cuenta que el Barça va a pagar por Roque 61 millones de euros, una cantidad que está sobredimensionada sobre las posibilidades de mercado del club y que, de hecho, le acaba de echar de una carrera, para Neymar y Endrick, prioritaria, la de Messinho.

Informan en Inglaterra que la guerra en Londres por hacerse con Estevão Willian es entre el Chelsea y el Arsenal y que el Barça, por las cifras que se piden desde Palmeiras, no aparece ya por ningún lado. Y eso, como es lógico, bien lo saben Neymar y Endrick, ha sido una imprudencia culé llevada por las prisas y con Roque en el centro de las miradas.

Si el Barça necesitaba un talento con el que contrarrestar el efecto Endrick del Madrid o si necesitaba gol con inmediatez, ¿por qué el ex de Paranaense no tiene minutos? Además, en Brasil aseguran que Messinho es un genio, un sustituto natural de Neymar, mientras que con Roque hay más dudas, dudas que la poca confianza de Xavi en Tigrinho no hacen más que acentuarse.

El tiempo ha de decir si el Barça se equivocó o no, pero desde luego es una evidencia que lo de Roque no era tan urgente y que ficharlo ha impedido hacer lo propio con Messinho.