Eden Hazard rompe su silencio con el Madrid y lo que dice no gustará a CR7 y Messi; Bale lo aplaude

Sin hablar de un jugador de otra época, es curioso como entre los hinchas más jóvenes o aquellos que adolecen de una memoria a corto plazo no se tiene en perspectiva la figura de Eden Hazard, uno de los casos más dramáticos del fútbol moderno, por su nivel y por su descenso abrupto a los infiernos. Pero el ex del Real Madrid y también del Chelsea, ha hablado sobre su marcha y su negativa a seguir jugando, aclarando sus razones.

Falta de ilusión y ganas

"Básicamente, me dije: voy a ir a Estados Unidos y jugaré allí dos o tres años. La MLS no está mal. En broma le dije a Christian Benteke que iba a ir. Para unirme a él en Washington, juego con mi chico, le doy algunos pases y él marca goles”, dijo en Voo Sport World. Aunque la falta de ilusión y ganas es lo que se atisba en las palabras de Eden Hazard, estas vienen dadas por la aceptación de su nivel en la 'casa blanca', que ya era tentador solo para ligas emergentes, pero de menor calado, y eso era inaceptable para alguien que había volado tan alto y no soportaba no verse en su nivel habitual, por ejemplo, en la Premier League, donde fue por momentos el mejor.

"Para ser honesto, ya no quería jugar al fútbol. Si realmente quisiera continuar, me habría ido a algún lado incluso si tuviera que mudarme. Pero ya no lo necesitaba. No quería irme. sólo para ganar dinero y preguntarme por qué lo hice dos o tres semanas después”, admitió. Los seguidores del Madrid pronto verán una similitud con la situación de Gareth Bale, aunque el grado de honestidad del belga haya sido superior.

Hazard, que fue uno de los mejores jugadores del mundo durante varias temporadas, solo rindió en el Madrid y por poco tiempo antes de su lesión de tobillo, de la que nunca regresó, sin embargo su caída le dejó claro que si no podía jugar al máximo nivel, cosa que no podían darle EEUU y Arabia Saudí, no volvería; por eso lo dejó.