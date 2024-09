Ni Rodri ni Bernardo Silva lo creen: tras empate del City en Champions, revelación increíble de Pep

Manchester City igualó 0-0 ante Inter de Milán en el Etihad Stadium en su debut por la nueva liguilla de Champions League. Los dirigidos por Pep Guardiola merecieron más pero no lograron quebrar la resistencia del arquero suizo Yann Sommer.

Después del encuentro, el entrenador catalán de los Citizens brindó una entrevista con Sky Sports en donde trató varios aspectos de su vida privada y reveló cómo es la relación con sus dirigidos fuera del campo de juego.

"No hablo en verano, ni los felicito por sus logros. Generalmente, no estamos en contacto, salvo en ocasiones especiales", declaró.

📽 Revive el City 0 - Inter 0 con este resumen de nuestro debut en la Champions 👇 pic.twitter.com/UTzXQHV1tO — Manchester City (@ManCityES) September 18, 2024

En ese sentido, hizo una revelación sorprendente para los tiempos que corren, en donde el celulares y las redes sociales marcan la vida de las personas. “Por ejemplo, si alguien va a ser padre, les pregunto cómo se encuentra su mujer y cosas así", señaló Guardiola, al tiempo que agregó que no tiene WhatsApp.

“No me gustan los correos electrónicos, no me gustan los WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono sin TikTok, ni Twitter, ni Instagram. Mi teléfono es para mensajes y ya está”, completó el DT del City.

Empate en casa

Esta es la segunda vez que Manchester City no mete un gol jugando como local en Champions, desde que Pep asumió como entrenador en 2016.

Otro dato estadístico que preocupa es que, después de 7 años, le patean 10 tiros al arco en una primera mitad. El último que lo consiguió fue el Mónaco de la Ligue 1 de Francia en 2017.

GUARDIOLA 💬“Jugamos mucho mejor que hace dos años en la final de la Liga de Campeones. Me gustó todo de mi equipo hoy"



Las declaraciones de nuestro técnico tras el City 0 - Inter 0 👇 — Manchester City (@ManCityES) September 18, 2024

A pesar de estos datos, y la falta de gol, Guardiola puso paños fríos y manifestó: “Jugamos muy bien. Amo a mi equipo. Somos un equipo fantástico... Me gustó todo”.