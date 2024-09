Fue una leyenda del Real Madrid, con Sergio Ramos ganó cuatro Champions… y ahora se puede retirar

Uno de los grandes fichajes del verano en Italia, fue el de Raphael Varane por el Como de Cesc Fàbregas. El central francés llegaba en calidad de agente libre al conjunto italiano como una incorporación estelar de cara a asentarse como un equipo digno de luchar por una de las plazas europeas que se reparten en la Serie A. Sin embargo, lejos de la gloria que se esperaba con Varane, Cesc ha visto como el galo caía lesionado de gravedad para acabar especulando con su retirada del fútbol según Marca.

Pese a no haber trascendido el alcance de la lesión, todo apunta a que el que fuera legendario central del Real Madrid, no tendrá una recuperación ni rápida ni sencilla. Muestra de ello es que el Como ha optado por no inscribir a Varane para la Serie A, un claro indicativo de que no está nada claro el futuro más próximo del francés, ya que si se tratara de una dolencia fácil de tratar, no hubiera llegada al punto de dejar al ex del United fuera de las listas del equipo hasta, como mínimo el mercado de invierno.

4 Champions y a los 31 años retirada cercana

La realidad es que el deterioro físico de Varane con el paso de los años ha sido significativo. El francés nunca ha sido un jugador que destaque por ser capaz de mantenerse sano mucho tiempo. Sin embargo, fue en su última etapa en el United donde acabó especialmente lastrado por las lesiones, perdiendo así esa punta de velocidad que lo hacía tan especial y que lo llevo a formar, junto a Sergio Ramos una de las mejores parejas de centrales de la historia, ganando así, cuatro Ligas de Campeones con el Real Madrid.

Sin embargo, ninguno de los éxitos pasados sirve ahora a un Varane que, vista su situación física se comienza a plantear una retirada temprana a los apenas 31 años. Una edad en la que actualmente es muy complicado ver a grandes jugadores retirarse. Sin embargo, con la complicada situación del francés en el Como, donde no está ni inscrito, todo puede acabar disolviéndose de muchas formas, aunque, la retirada es una opción cada vez más fuerte.