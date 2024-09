City empata en 0 ante Inter por Champions; Foden erra los goles pero las críticas son para Haaland

Erling Haaland tuvo un arranque soñado de temporada y en 4 partidos de Premier League anotó 9 goles. Sin embargo, en el debut por la nueva liguilla de Champions League ante Inter de Milán, el delantero noruego no pudo convertir y nuevamente aparecieron las críticas por su flojo desempeño en los partidos catalogados como “importantes”.

Uno de los que no tuvo piedad fue el nigeriano ex Chelsea, John Obi Mikel, quien expresó: “Ha marcado goles, muchos goles, pero no en los partidos importantes. Quiero verlo hacerlo de nuevo el domingo cuando jueguen contra el Arsenal. Quiero verlo aparecer en los partidos importantes y ser el hombre. Marcar uno o dos, un triplete, lo que sea”. Aunque resaltó que “su juego en general ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, Haaland intervino a lo largo de todo el partido en tres ocasiones: un tiro desviado, uno bloqueado y un cabezazo que fue atajo por Yann Sommer.

En diálogo con Bein Sports, el nigeriano amplió su crítica contra el ‘9’ de Pep Guardiola y apuntó: “Lo que estamos diciendo aquí es que a los jugadores se los juzga por cómo se presentan en los partidos importantes. En los partidos importantes del City, la temporada pasada, no se presentó”.

Asimismo, remarcó que “es una máquina que marca goles y brillante en lo que hacer” pero señaló Mikel “queremos ver más de eso en los partidos importantes y es algo que esperamos poder ver esta temporada”.

Empate el debut en Champions

Manchester City igualó 0-0 ante Inter de la Serie A en un partido que dominó a lo largo de los 90 minutos pero no pudo marcar las ocasiones que tuvo.

El inglés Phil Foden tuvo las más claras del encuentro pero no logró vencer la resistencia que presentó el suizo Sommer.