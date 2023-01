Otro banquillo ‘top’ llama a Zidane: ¿futuro rival de Messi y Neymar?

El Bayern de Múnich no levanta cabeza en este nuevo año. El conjunto bávaro no ha sido capaz de sumar una sola victoria en lo que va de 2023, algo que está empezando a preocupar mucho a la directiva del conjunto germano, que ve como se acercan los octavos de Champions y su equipo está pero que nunca. Ante esta situación, ya están sondeando la opción que Julian Nagelasmann acabe perdiendo su puesto como técnico del Bayern.

Ante esta crisis de resultados, según el medio francés RMC Sport, la primera opción del equipo de Múnich no sería otro que Zinedine Zidane, al ex del Real Madrid le gustaría mucho la idea de entrenar al Bayern y habría una muy buena relación entre club y entrenador. Por otro lado, los bávaros no son los únicos que sueñan con Zidane, pues tanto Juventus como PSG también han llamado a la puerta de Zizou en múltiples ocasiones, aunque sin éxito hasta el momento.

El francés no entrena desde que dejara el cargo en el Real Madrid el pasado verano de 2021 tras una segunda etapa no tan perfecta como la primera, donde levantó tres Champions consecutivas junto a CR7. Ahora, parece que está más cerca que nunca de volver a los banquillos de la mano de un gigante europeo como lo es el Bayern de Múnich con la intención de lograr algo parecido a lo que hizo en el Bernabéu.

Por otro lado, una destitución en el Bayern sería una sorpresa mayúscula, pues los alemanes pagaron 20 millones de euros al Leipzig por hacerse con los servicios de Julian Nagelsmann, un precio demasiado alto como para que un club serio como el Bayern se tomara a la ligera el despido de su entrenador.

En unas semanas llegan los octavos de final de la Champions League, donde el Bayern se enfrentará al PSG de Messi, Neymar y Mbappé. Todo apunta a que será Nagelsmann el que se siente en el banquillo bávaro, pero el futbol es impredecible y nos podría dejar un más que interesante Zidane vs PSG que daría todavía más que hablar en la reedición de la final de Champions de 2020.