Zidane rechaza su sueño para unirse a Di María: banquillo top

Zinedine Zidane y la selección francesa hace muchos años que se buscan y se gustan el uno al otro. El que fuera el técnico del Real Madrid durante la consecución de las tres Champions League seguidas desea ser el seleccionador nacional galo. Algo por que tendrá que esperar, pues en estos momentos, la Federación Francesa no considera tener motivos para buscar un recambio a su actual seleccionador.

Según cuenta Daily Mail, han sido varias las selecciones que han hecho llegar su interés al entorno de Zizou. La selección brasileña, que separó caminos con Tite, preguntó por el francés. Portugal, que vio como Fernando Santos dejaba el puesto, también se interesó por la situación de la leyenda gala. El último en sumarse a la lista de pretendientes han sido los Estados Unidos.

El rotativo inglés asegura que Zidane, por su parte, lo tiene muy claro: no entrenará a ninguna selección que no sea la de su país. Sin embargo, la Federación Francesa de fútbol comunicó que ampliaría su vinculación con Didier Deschamps hasta 2026. Una espera de otros cuatro años que Zizou podría dedicar para entrenar a la Juventus, tal como ya explicamos en Don Balón. En ese sentido, el francés no quiere entrenar a una selcción que no sea la gala. Sin embargo, no descartaría unirse al proyecto de un club grande.

La selección estadounidense demostró ser una de las grandes revelaciones de Qatar. Su juego alegre y efectivo los hizo destacar y llegaron hasta los octavos de final, donde Países Bajos fue demasiado para ellos y acabarían perdiendo el partido por 3-1.

Portugal y Brasil no llegaron mucho más lejos. Ambas selecciones cayeron eliminadas antes de lo previsto, en cuartos de final y ante rivales mucho menos potentes que ellos. Los lusos perdieron ante Marruecos por 1-0 y los carioca recibieron una cura de humildad ante Croacia, que les batiría en los penaltis.

Por su parte, Francia sí que cumplió con las expectativas puestas en ella y alcanzó la final con solvencia. Sin embargo, la derrota en penaltis y un juego muy poco propositivo hizo que Deschamps acumulara más críticas que elogios sobre su desempeño en Qatar. Pues el nivel de su selección era muy alto como para proponer un futbol tan rácano.

Así pues, todo apunta a que Zidane deberá esperar, como mínimo otros cuatro años para ser seleccionador francés. Una espera demasiado larga para un técnico top como él. Es por ello que cada vez gana más enteros su fichaje por la Juventus.