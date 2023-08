Pánico en Pochettino, Klopp, Tuchel y Luis Enrique: Florentino y 3 galácticos, la misión de 2024

Esta temporada, el Real Madrid se ha movido rápido y certero con las salidas y entradas, y salvo una sorpresa final -posiblemente, de haberla, en la punta de ataque- la plantilla no se moverá más, al menos hasta enero. Con todo, Florentino Pérez no ha dejado de lado a tres cracks que se suman al deseo blanco de hacerse con Kylian Mbappé, que han sonado para fichar por el Madrid este verano y volverán a hacerlo y con fuerza en 2024. Sí, puede que Pochettino, Klopp y Tuchel respiren por ahora, pero los blancos no han perdido de vista una tríada de potenciales fichajes.

Una no tan larga lista

Si nos fijamos no en todos los nombres que han sido relacionados con el club blanco, sino en aquellos que en algún momento se han sopesado en las oficinas del Santiago Bernabéu durante este mercado de fichajes -y que, por tanto, sigue siendo posibilidades más o menos reales, pero sobre todo lo serán en el futuro-, veremos que hay tres que resaltan por encima del resto y que, llegado el caso, podrían vestir de blanco en algún momento.

Harry Kane, Iván Fresneda, João Cancelo o Kvicha Kvaratskhelia han sonado para el Madrid, como decimos, entre otros muchos jugadores, pero quienes sí han sido seleccionados y siguen en mente del presidente y la dirección deportiva son Reece James, del Chelsea; Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, y Andrew Robertson, del Liverpool; lógicamente además de Kylian Mbappé y en un futuro cercano debido a su cláusula con el City, Erling Haaland.

Como ven, la posición que más posibilidades abarca para ser reforzada en enero de 2024 o ya en junio de ese mismo año es el lateral derecho, aunque solo podría llegar uno de los que más gustan. No es raro, en el carrilero diestro blanco, Dani Carvajal firma como veterano y sus dos posibles recambios, Nacho y Lucas, acaban contrato y tendrán muy complicada, al menos en el caso del gallego, la renovación. Unido a ello, Davies sigue en mente del Madrid aunque para ello los blancos tendrían que vender a Ferland Mendy o Fran García, siendo el francés la posibilidad más evidente. El canadiense acaba contrato con el Bayern en 2025.