Bomba Bellingham: en menos de 10 días toca a Haaland y Mbappé; después, una despedida dura en Madrid

Desde la cúpula del Real Madrid no se esconde que lo de no ir en su momento a por Erling Haaland fue un error garrafal, como también se reconoce que esperar por Kylian Mbappé trastocó los planes del club blanco y, en parte, socavó su imagen, por eso el asunto Jude Bellingham se lleva, pese a estar avanzadísimo, con suma cautela, más que nada porque ahora mismo la masa social blanca está dolida y expectante tras la caída estrepitosa ante el Manchester City; desde el pasado miércoles, el rival a batir y el espejo de referencia.

En condiciones normales se seguiría un patrón similar al que vivimos en la casa blanca con Mbappé, donde la opinión pública se veía espoleada por un optimismo manifiesto venido del club; por entonces, para ellos, el fichaje estaba cerrado. Luego, como saben, vino el tortazo de realidad del PSG y el jugador, haciendo ambos, en su justa medida, un uso del Madrid que dejó muy tocado a su presidente, al que, como vimos, sí se le escapan objetivos.

Cerca pero aún con objetivos

Por todo ello, Jude Bellingham -que es el gran objetivo y lo tiene verbalmente cerrado con la entidad merengue; pero no solo eso, el Madrid lo tiene apalabrado con el Dortmund- será muy probablemente nuevo jugador blanco y su confirmación oficiosa, ya que oficialmente no podrá serlo hasta la apertura del mercado de fichajes, puede llegar en menos de 10 días, una vez acabe la Bundesliga para el equipo del Signal Iduna Park, aunque el Madrid guarde mutismo al respecto.

Los alemanes están ante una oportunidad histórica de doblegar a un Bayern de Múnich que les saca solo un punto en la Bundesliga a falta de dos jornadas, un Bayern que ha ganado los últimos diez títulos en Alemania, por eso ni Bellingham ni el Dortmund quieren distracciones mediáticas antes de que acabe la liga, que lo hará el próximo 27 de mayo. Después, los acontecimientos han de precipitarse entre todas las partes y los flecos que restan por limar, serán pulidos. Si nada falla y a diferencia de Haaland y sobre todo Mbappé, Bellingham sí vestirá de blanco.

Adiós complicado pero necesario

El elegido por el club para salir en verano y hacer hueco a Bellingham es Dani Ceballos, al que, a diferencia de Modric, Kroos y Benzema, el club no renovará. El jugador, de una enorme valía y con una gran carrera por delante, es uno de los más queridos por la grada y su salida no va a sentar bien en Chamartín, de modo que el club espera que lo del inglés no se alargue para así cerrar la herida que se va a abrir con el sevillano y ya supura desde la debacle en Europa.