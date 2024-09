Pep pierde la brújula: el encargado de liderar el City sigue desaparecido; la Champions, en peligro

Pep Guardiola se ha visto superado en su carrera más de una vez, el español sabe que no es perfecto y por más innovador que sea su plan de juego, siempre habrá uno que otro error que después será corregido debido a su experiencia. Hay otros aspectos que el técnico no puede evitar y son las lesiones, el equipo ha sido tocado por estas y Pep no tiene otra alternativa más que afrontar la realidad, una que ya lo golpeó más de una vez desde que arribó al Etihad Stadium.

Uno de los afectados y que Guardiola lo lamenta es Rodri, pero antes de él Kevin De Bruyne se bajó de la lista por una inesperada lesión. El belga se perdió el duelo con Arsenal, considerado como el partido de la fecha, un golpe para el City y sus aspiraciones para conquistar de vuelta la Premier League. No obstante, el entrenador de los ciudadanos se refirió a la vuelta de De Bruyne, descartando por completo que ante Newcastle United no habrá aún acción del ex Chelsea.

De Bruyne se demora

Kevin De Bruyne es uno de los representantes en ataque que tiene Manchester City y para su mala suerte, seguirá ausente por lesión. Pep Guardiola fue consultado por el estado físico del belga y si tienes posibilidades de jugar ante Newcastle. El entrenador confirmó que el City todavía lo está evaluando, por ende, su regreso es una incógnita.

Guardiola desconoce su regreso

La Premier como la Champions están a la orden del día del los ‘citizens’, un error en estas competencias y se pagan caro para lo que viene. Las bajas de Rodri y De Bruyne afectan al equipo y sobre todo a Pep, que no sabe cuándo volverá su jugador. “No sé cuándo volverá. Quizá antes del parón de selecciones o después del parón de selecciones. Ya veremos”, acotó el DT.

La Champions del City

Real Madrid eliminó al Manchester City en la Champions League pasada y así acabó con las aspiraciones de los de Pep de reafirmar el título. Para la presente edición, el City empezó con un empate sin goles frente a Inter de Milán y ahora la prueba será en la segunda fecha. Visita al Slovan Bratislava con el fin de sacar tres puntos de oro.