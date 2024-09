El adiós de Kevin De Bruyne y Bernardo Silva ya tiene solución: 100M y Guardiola tiene el galáctico

No han sido pocas las amenazas por parte de jugadores como Kevin De Bruyne o Bernardo Silva de abandonar el Manchester City a lo largo de los últimos años. Y es que, si bien es cierto que ninguno de los dos ha dejado todavía el Etihad, no hay garantías de que no fuercen su adiós el próximo mes de julio. Hecho que ya ha puesto a trabajar al conjunto de Pep Guardiola, que ya ha definido a Jamal Musiala como su próximo gran fichaje.

Según la información publicada por TeamTalk, el Manchester City es el club que más de cerca está siguiendo la situación de un Jamal Musiala que, de no renovar su actual contrato con el Bayern de Múnich, tendría altas probabilidades de dejar el conjunto bávaro al término de la presente temporada, una situación para la cual el City ya tiene listos unos 100 millones de euros para tratar de convencer a los alemanes, pues, sin renovación, el próximo verano será la última oportunidad que tendrán de sacar rédito económico a la salida de Musiala.

Ante las posibles salidas, Guardiola prepara la bomba del verano

La realidad es que, si pierde a De Bruyne o Bernardo Silva, el Manchester City puede pasar verdaderos apuros a la hora de ejercer el juego que acostumbra. Y es que, tanto el belga como el portugués son dos jugadores absolutamente diferenciales en el esquema de un Pep Guardiola que sufre mucho cuando no cuenta con sus mejores hombres en la medular.

Es por este motivo que, desde las oficinas del Etihad tienen claro que, ante el adiós de alguna de sus grandes figuras en el centro del campo, la mejor respuesta es el fichaje de un top mundial como lo es Jamal Musiala. Un jugador que, pese a su vertiente claramente ofensiva y de mediapunta, puede acabar siendo un interior de primerísimo nivel, dando un salto posicional como el que en su momento dio Bernardo Silva.

Así pues, el Manchester City de Pep Guardiola ya tiene claro donde pondrá 100 millones el próximo mercado de verano y será en la incorporación de un Jamal Musiala que, por ahora, tiene muchas opciones de acabar vestido de sky blue.