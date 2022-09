Primero Tuchel y ahora Klopp: ni Salah lo salva y tiembla la Champions

La temporada en la Premier League está teniendo algunas cosas un tanto extrañas. Por una parte, este arranque de campeonato está dejando una clasificación de lo más igualada en las primeras posiciones ya que después de seis partidos las diferencias siguen siendo pequeñas y desde el líder, el Arsenal, hasta el quinto clasificado, el Manchester United, apenas hay tres puntos de diferencia. Precisamente que los gunners vayan primeros supone una de las grandes sorpresas, así como que el Brighton aguante en la cuarta posición casi al mismo ritmo que el Tottenham o el Manchester City.

El United, por su parte, arrancó de mala forma pero está reaccionando y ha dado un estirón, pero sin lugar a dudas quienes están saliendo peor parados están siendo el Chelsea y el Liverpool. Los londinenses no terminaban de arrancar y sorprendió a todo el mundo la reciente decisión de los propietarios de destituir a Thomas Tuchel de manera fulminante y cambiar de aires al frente del banquillo de Stamford Bridge. Los rumores ya se han disparado después del despido del germano y hay alguien que ha empezado todavía peor como es Jürgen Klopp al frente del Liverpool.

Es cierto que parece que en Anfield van a tener mucha más paciencia que sus vecinos de Londres después de todo lo que ha conseguido el alemán al frente de los reds, pero también es verdad que el Liverpool está confeccionado para ganar títulos y que ahora mismo se encuentra muy lejos de que esto suceda. En la Premier está fuera de los puestos europeos, a seis puntos del líder, mientras que el varapalo gordo llegó esta misma semana en la Champions League con una escandalosa goleada encajada ante el Nápoles.

No fue la mejor forma de arrancar la competición continental para el subcampeón y es una decepción más que se suma a las ya vividas en la Premier League. El equipo no termina de arrancar y ni Salah ni ninguno de los otros cracks que ha fichado el Liverpol este verano están siendo definitivos, así que si las cosas no cambian, no sería de extrañar que más o menos pronto Jürgen Klopp también pase a estar en la cuerda floja.