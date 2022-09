Problemón para Xavi: salva a Raphinha y 3 fichajes, ¿a la lista negra?

El FC Barcelona disputó ayer su primer compromiso de máxima exigencia de la temporada y el resultado no pudo ser más decepcionante para Xavi Hernández, Joan Laporta y los aficionados culés. La derrota contra el Bayern Múnich por 2-0 puso de manifiesto que el equipo sigue teniendo algunas carencias que solventar a pesar de que su arranque liguero ha sido de lo más ilusionante.

Los siete fichajes cerrados por la directiva blaugrana durante los últimos meses han colmado de esperanza Can Barça de cara a poder aspirar a todos los títulos, pero el conjunto muniqués se ha encargado a asestar el primer golpe de realidad a los de Xavi.

Es cierto que el rendimiento de muchos jugadores fue gratificante, pero aquí lo que cuentan son las victorias y el Barça, a pesar de prevérselas muy felices en los prolegómenos del encuentro, volvió a protagonizar una gran decepción. Y mucha culpa de ello tienen las mencionadas incorporaciones que partieron como titulares en el feudo alemán: Jules Koundé, Robert Lewandowski y Marcos Alonso. El único recién llegado que cuajó una buena actuación fue Raphinha, quien fue un quebradero de cabeza continuo para la defensa del Bayern a pesar de que tenía delante a uno de los mejores laterales del mundo, Alphonso Davies.

El central francés arrancó el partido mostrándose muy seguro, pero en la segunda parte comenzaron las dudas y el Bayern aprovechó esa situación para internarse continuamente por ese carril.

Algo similar ocurrió con Alonso, pero en el otro costado. El lateral izquierdo realizó una primera parte brillante en su debut como titular, pero poco a poco Leroy Sané fue comiéndole el terreno y poniendo de manifiesto las carencias defensivas del madrileño.

Por último, Lewandowski también dejó un tanto frío a Xavi. A pesar de haber arrancado la campaña de forma sobrenatural en el apartado goleador, el ariete polaco no se mostró nada fino ante su exequipo y desaprovechó varias ocasiones muy claras.

En definitiva, estos tres futbolistas no salieron nada reforzados del Allianz Arena a pesar de que contaron con la confianza de su entrenador. Las dudas ya están comenzando a rodear de nuevo al vestuario catalán, sobre todo porque este era el primer compromiso importante de la campaña y, tras su celebración, no hay buenas conclusiones en Can Barça.