Pudo cambiar el destino de Xavi: Guardiola y Ancelotti lo querían

Quizá, como aficionados del FC Barcelona y/o el Real Madrid, sea mucho imaginar colocar a algunos de los mejores futbolistas no culés o merengues de las dos últimas décadas en sus respectivos equipos, sin embargo cuesta menos hacer ese ejercicio ficticio cuando alguna de esas estrellas certifica que estuvieron francamente cerca de ser blaugranas o blancos. Es más, este protagonista, de haber aceptado la propuesta de Pep Guardiola -también de Carlo Ancelotti- podría haber cambiado la historia de Xavi Hernández.

Así lo ha confirmado Andrea Pirlo, el que fuera campeón del mundo con Italia en 2006 y estrella de la medular de la Juventus de Turín, el Inter de Milan y el AC Milan. El excepcional futbolista, que acabó dando sus últimos coletazos como jugador en Estados Unidos, ha concedido una entrevista a Four Four Two en la que revelaba que pudo fichar por el FC Barcelona de Pep Guardiola y que el mismo Ancelotti le llamó para jugar en el Chelsea en 2009.

Tras el escándalo que sacudió al Milan por el presunto amaño de partidos, el jugador de la azzurra estuvo cerca de salir rumbo a la liga española, al respecto dijo al citado medio que “era muy, muy cercano al Real Madrid, pero luego nos dijeron que el Milan podría ingresar a la clasificación de la Liga de Campeones y ser readmitido a la Serie A. Me ofrecieron un nuevo contrato de inmediato y el club hizo mucho para mantenerme”.

A la vez, comentó sobre el Barça de Guardiola que "me llamó y comenzó a hablarme sobre cómo quería jugar y cómo le gustaría que me uniera a su equipo. Para mí era un orgullo, sobre todo hablar con él y también que me compararan con un jugador del Barcelona. Al final no pasó nada, pero ser llamado por Guardiola a su oficina para hablar fue una experiencia maravillosa”, comentó la leyenda italiana.

Recordemos que el Barcelona se llevó la Champions League en la campaña 2010/11, donde su medular titular estaba formada por Busquets, Xavi e Iniesta, ¿cómo habría cambiado esa alineación Pirlo? Nunca lo sabremos, pero ya cuesta menos imaginarlo.