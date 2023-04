Pep Guardiola da un giro histórico a costa de Tuchel, gracias a Haaland y rompe un sueño de 19 años

El Manchester City es el gran favorito para llevarse la Champions League -como lo fue la temporada pasada y seguramente también la anterior- por algo: porque es el equipo, sobre el papel, más superlativo y tiene al entrenador más infalible. Quizá Guardiola no lo sea en la máxima competición continental en cuanto a títulos, pero tras golear al Bayern de Múnich ayer (3-0) confirma que sí lo es en estatus: los skyblue se posicionan para estar en su tercera semifinal consecutiva. Y no solo eso, tiene al alcance romper un sueño de hace 19 años.

Liga de Campeones

Thomas Tuchel había sido en igualdad de condiciones (se le atribuyen estas desde que cogió al Chelsea, un equipo tan poderoso como el City y no tanto con su etapa en el Dortmund durante la homóloga de Pep en el Bayern), la bestia negra de Guardiola, pero ayer el de Sampedor se desquitó aplastando al alemán. Ahora el Bayern lo tiene muy complicado porque ha de remontar tres goles en el Allianz y esperar que este City de Erling Haaland (ayer volvió a marcar) no meta ninguno: tarea casi imposible. Si se confirma lo visto en el Etihad, el City apunta a semifinales, como en las dos últimas campañas.

Y si a un entrenador en un equipo gigante, como lo es hoy en día la entidad citizen, quizá no se le puedan exigir títulos pero sí luchar por ellos hasta el final, Guardiola en eso ha demostrado si no ser el mejor, sí estar cerca de ello. No solo está ya a solo 3,5 partidos del título que se le resiste desde su estancia en Barcelona, donde logró dos, sino que también puede cazar en Inglaterra al Arsenal, el líder durante toda la temporada en la Premier; y lo mejor para el catalán es que depende de sí mismo para lograr sendas cosas.

También la liga

Tras el tropiezo de los gunners ante el Liverpool del pasado fin de semana (2-2), el City está a 6 puntos de los londinenses, pero con un partido menos, es decir, que la distancia virtual en lo alto de la liga inglesa es de tres puntos, y se da la circunstancia de que el próximo día 26 de abril los de Guardiola reciben al líder, al Arsenal de Arteta, en su estadio, lo cual, habiendo ganado en el Emirates (golaveraje a favor) pone a los citizens en el camino de quitarles el liderato a los capitalinos a seis partidos del final, lo que equivaldría a dar un vuelco a la liga en el tramo decisivo y poniendo a Guardiola en disposición de ganar su quinto título inglés en siete años. Y no solo eso, rompería el sueño del Arsenal de ganar un título 19 años después de que conquistara el último. Con la Champions encarrilada y estando también en semifinales de la FA Cup, el City impone su ley, la lógica y Guardiola puede lograr otro hito más: ser junto a Ancelotti (4), Zidane y Bob Paisley uno de los tres únicos entrenadores en lograr tres Champions.