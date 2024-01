Puso patas arriba el mercado y prefiere ir con Haaland antes que con Rodrygo, Kane y Lamine Yamal

Si miramos a la élite europea en la temporada 22/23 destaca, muy por encima de otros tantos futbolistas, la figura de un Khvicha Kvaratskhelia cuyas prestaciones en el Nápoles no solo le permitieron multiplicar su valor de mercado en cuestión de meses, sino generar el interés de muchos grandes clubs en negociar su fichaje.

Es cierto que el Nápoles estuvo rápido, previendo esta lluvia de ofertas, ampliando el contrato del atacante georgiano de 22 años, pero el próximo verano volverá a ser uno de los grandes agitadores de la contienda de traspasos y aquí es donde el propio Kvaratskhelia, a través de su agente, ha esclarecido su especial predilección por llegar al Etihad Stadium: “Khvicha es diferente y no aceptaría tal traspaso a Arabia ni siquiera por mil millones de euros. Preferiría jugar en el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el FC Barcelona o el Manchester City. Kvaratskhelia tiene diferentes objetivos y preferencias”, aseveró el agente en una entrevista para un medio georgiano, rechazando también la posibilidad de que su representado juegue en la Saudi Pro League en un futuro no muy lejano.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola fue uno de los colosos que tantearon la llegada del georgiano el verano pasado y, aunque el técnico ya cuenta con cracks de la talla de Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Dokú, Phil Foden, Julián Álvarez o Jack Grealish para cubrir la zona de ataque, estaría encantado de albergar en sus filas a la estrella del Nápoles… aunque esto implicaría la salida de algunos de los integrantes de la actual plantilla.

No sobra mencionar que el extremo georgiano está firmando una campaña más discreta en cuanto a su registro goleador, cosechando únicamente a fecha de hoy 5 tantos en su casillero particular, pero no esto no ha eliminado al crack del elenco de futbolistas más aclamados de Europa y desde luego que su declaración de intenciones, dejando de lado la posibilidad de jugar con Rodrygo Goes en Madrid, Harry Kane en Múnich o Lamine Yamal en Barcelona, será un motivo de mucho peso para que el City presente una fuerte por él en verano.