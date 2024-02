Ratcliffe y Al-Khelaïfi prometen a regañadientes 30M a Florentino y Ancelotti ahora quizá no acepte

La temporada que viene, en base a los nombres que maneja y está manejando el Real Madrid (Mbappé, Endrick, Davies, Yoro…), se puede complicar aún más si Carlo Ancelotti se decide a obrar en favor de un jugador que pertenece en un 50% al club y que está demostrando ser no solo uno de los mejores jugadores de LaLiga EA Sports, sino un destacado futbolista en Europa. United y PSG, pese a que el jugador ha renovado con su equipo hasta 2029, quieren ficharlo, y ahí los blancos dudan.

Se ha hecho pública y oficial la renovación hasta 2029 con la Real Sociedad de Takefusa Kubo, una alegría enorme para un Imanol Alguacil que sin embargo lamenta enormemente el resultado del Parque de los Príncipes (2-0) que les pone el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones muy complicado a su equipo. Pero si eso enfada al seguidor donostiarra más lo hace el intrusismo que pretende Nasser Al-Khelaïfi con el jugador nipón, y como él, también el United, ahora en gran parte en manos de Sir Jim Ratcliffe.

🚨🔵⚪️ Take Kubo signs new long term deal at Real Sociedad valid until June 2029.



🇯🇵 Crucial move for the club as Kubo was already attracting interest for the summer, new contract sealed. pic.twitter.com/ATHOYMRmKD