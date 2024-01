Retiró a Eden Hazard, destruyó al Real Madrid, socio de Neymar y ahora amenaza a Mourinho y Lukaku

Si ustedes preguntan a cualquier aficionado del Real Madrid por el jugador del que os traemos el que puede ser su nuevo destino, seguramente para todos ellos este jugador sea de infausto recuerdo precisamente por haber lesionado y prácticamente retirado a Eden Hazard, el fichaje de más de 100M del Real Madrid que salió rana. Curiosamente este jugador, ex del Paris Saint-Germain en el que Neymar Júnior era la estrella, es compatriota y compañero de selección del belga.

En Alemania sitúan al futbolista en la Eredivisie

Según ha informado 1908.nl, Thomas Meunier, lateral derecho del Borussia Dortmund, estaría cerca de firmar por el Feyenoord, rival de la Roma en la eliminatoria de play-off de la Europa League. El ex del PSG, que llegó al conjunto alemán en 2020, acaba contrato y tanto el futbolista como la entidad germana están por la labor de este cambio de aires para el carrilero, que reforzaría la estructura del club neerlandés antes del cara a cara con The Special One y su escuadra.

Pese a no contar demasiado para el equipo del Signal Iduna Park esta temporada, Meunier había tomado últimamente la titularidad en el equipo germano, sin embargo, los planes del octavofinalista de la Champions con él son otros, principalmente, se dice, para dejarlo ir antes de que acabe contrato para así recibir algún pago por él y conseguir abrir un hueco en la plantilla para fichar.

Un Hazard diferente

Aunque quizá no lo recuerden, el primer Hazard blanco, del que se vieron pocas muestras, era un jugador que se parecía mucho a ese futbolista descomunal que irrumpió en la Premier League convirtiéndose en el mejor jugador de la liga y de los mejores del mundo, sin embargo, en ese 2019, en un partido de Champions entre el Madrid y el PSG, el lateral belga le propinó una dura patada en su maltrecho tobillo y de ahí el de La Louvière tuvo que pasar por el quirófano entrando en una vorágine de lesiones y falta de minutos que acabó retirándolo desde el Madrid del fútbol. Esta temporada parece que Meunier aún puede dar un disgusto más a un madridista confeso, como es José Mourinho, y a otro ilustre compañero de selección, como es Romelu Lukaku, punta del equipo romanista.