Informe Luka Modric, preocupa, duda para la 23/24: España, De Jong y Varane, parte del problema

El nivel del Real Madrid ha bajado rotundamente desde el regreso de la competición tras el Mundial de Qatar, de hecho, este bajón ya se había producido justo antes del inicio de la cita mundialista pero durante el mes de enero se ha confirmado que al equipo blanco, gane o no lo haga, le cuesta. Y parte de ese déficit puede venir dado precisamente por la Copa del Mundo, que, por ejemplo, puede marcar el futuro de la 23/24 de Luka Modric.

Durante el Mundial de 2018, en Rusia, donde Modric y Croacia alcanzaron la gran final ante la Francia de Kylian Mbappé, partido que perdieron, el capitán de la arlequinada se ganó el Balón de Oro tras una temporada sensacional, pero esa, por los esfuerzos mantenidos, le pasó factura en una malísima campaña grupal del Real Madrid, pero también individual, en la 19/20. Y esta temporada puede pasar justo lo mismo.

Lo dijo ayer Fede Valverde en rueda de prensa previa al partido de semifinales del Mundial de Clubes frente al Al-Ahly de hoy, que a él específicamente le estaba pasando factura el Mundial. A Modric, de 37 años, también. El croata aún no ha encontrado su nivel durante 2023 en el Real Madrid y su problema con el rendimiento en el club blanco tras el paso por las selecciones puede no solo afectarle en el presente, sino también en el futuro.

Vale que Modric y Croacia llegaron a semifinales de Qatar 2022 y que eso ya quedó en el pasado, pero no olvidemos que a diferencia de Hugo Lloris, Raphael Varane, Karim Benzema, Toni Kroos o Sergio Busquets, Modric no solo no ha renunciado por edad a jugar con Croacia, sino que quiere llegar a la Eurocopa de Alemania 2024. Pero no solo eso, recordemos que en marzo vuelven los partidos de los combinados nacionales para la clasificación para el torneo continental y que, unido a ello, Croacia es una de las cuatro finalistas en la Final Four de la Nations League de junio, la otra semifinal enfrenta a España e Italia, donde los croatas se ven las caras ante los Países Bajos de Frenkie de Jong, lo que equivale a mucha más carga para las ya veteranísimas piernas del 10 blanco. ¿Puede influir decisivamente en Modric tanto partido? ¿Y en su renovación?