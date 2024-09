Salida sorpresa en Madrid pese al cierre del mercado y el sucesor de Messi en el Barça, como Ramos

Sí, el cierre del mercado se hizo efectivo hace días (30 de agosto), pero no el mercado en sí, ya que hay al menos dos opciones que van a dar mucho que hablar de ahora en adelante. Una de ellas es la referida a la ventana de transferencias de Arabia Saudí, a la que le queda aún recorrido y eso, como es de sobra sabido, puede todavía generar más de un sobresalto en Europa. Pero además hay agentes libres por formalizar destino, siendo al menos dos los que sacuden Madrid y Barcelona.

Tras el partido entre la Juventus de Turín y la AS Roma (0-0), el entrenador giallorossi y exjugador romanista, Daniele de Rossi, reveló cuál había sido el último movimiento de mercado del equipo que dirige (lejos de este, oficialmente) y que tendrá su eco en Madrid. “Hemos fichado un nuevo central, no puedo decir quién es…. Bueno, está bien. Lo voy a decir. ¡Es Mario Hermoso!”, comentaba la que fuera leyenda capitalina.

🟡🔴 Daniele de Rossi confirms: “We’ve signed a new centre back, I can’t say who he is…”. “Well, it’s ok. I’m gonna say it. It’s Mario Hermoso!”. pic.twitter.com/aJXDUtdP3n

Hermoso, que no renovó con el Atlético de Madrid tras finalizar contrato, estaba libre y pendiente de encontrar equipo. Es verdad que todo hacía indicar que iba a irse a una liga menor, sin embargo, es ahora la Roma quien se lleva al defensa español, que con este fichaje espera revelarse como una de las alternativas para la zaga de la Selección Española de Fútbol desde el histórico de la Serie A.

🟡🔴✍🏻 Mario Hermoso signs in as new AS Roma player today, final part of the medical tests taking place in the next hours.



Deal until 2027 with termination clause in 2026. pic.twitter.com/r0EFQrMdt9