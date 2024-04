Sergio Ramos y Madrid todavía tienen pesadillas y Guardiola lo vuelve a hacer, OK al nuevo Leo Messi

Al menos, en estos momentos lo es. Phil Foden hizo un gol de bandera en el Santiago Bernabéu, que lejos de ser casual, anecdótico y hasta afortunado como el de Josko Gvardiol, el del internacional con los three lions posee el carácter de la asiduidad. Apareciendo por casi todas las franjas del último cuarto de campo, Foden, el jugador del que dijo Pep Guardiola que era el mejor que había visto, es para el City y el míster de Sampedor su Leo Messi.

Del 2-6…

Fue el 2 de mayo de 2009 cuando el rosarino, con 22 años (cumplía 23 primaveras en junio, concretamente el día 24), comandó también en el coliseo merengue un invento mágico de Pep Guardiola que iba a hacer un flaco favor al Madrid (en el que militaba Sergio Ramos) en ese partido (donde el Barça arrasó al Real Madrid; ya saben, 2-6) y luego en la siguiente década, donde el argentino llevado a un nuevo nivel, se convirtió en el genio del fútbol mundial.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que ese grado de explotar sus virtudes que logró desde entonces Messi no se podría haber dado sin la intervención de otro maestro, este en las pizarras, como fue Pep, que en ese partido le puso de falso nueve, descolocando a la línea defensiva blanca y marcando un nuevo rumbo en la carrera del 10 de Argentina. Ramos, como decimos, lo sabe bien.

… al 3-3

Y ahora Foden, que ya lleva siendo el mejor del City en todo este 2024, a sus 23 años, también ha dejado su impronta en el Bernabéu, de nuevo con un gol sensacional, pero sobre todo con una capacidad de desborde, inteligencia táctica y movilidad extrema que le dan quebraderos de cabeza continuos a los rivales en general y al Madrid en esta eliminatoria en particular. En la vuelta, en el Etihad, puede ser el jugador a vigilar por encima del resto.

Y, claro, en un City que huele a repetir Champions si el Madrid no hace la gesta, que va de récord viniendo de un 22/23 donde lo ganó todo, ver la explosión de Foden, un chico de 23 años que dirige al mejor equipo del planeta y que, para Guardiola, hace de 10 moderno, que regatea, golea y se asocia, no podemos dejar escapar la comparativa. Para Pep, su nuevo Messi ya está elegido: Foden no es un goleador prolífico, como la estrella argentina, ni un delantero, pero no le hace falta: es todo lo demás.