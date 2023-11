Shock invernal: para Zidane, Mbappé y Ramos era mejor que Militao y puede dejar tirado a Casemiro

Que el Manchester United haya ganado con mucha solvencia en Liverpool al Everton (0-3) no implica que los problemas en la casa de los red devils hayan acabado, es más, estos siguen acechando y muy de cerca al futuro inmediato del histórico equipo inglés, el cual se la juega ante el Galatasaray en Champions (mañana) y ha perdido casi todas sus opciones de luchar por la Premier League en apenas tres meses. Y para más inri, el ex del Real Madrid amenaza con marcharse.

Verdad o no, el jugador no está cómodo

Cuando Zinedine Zidane era entrenador del Real Madrid, para él, mientras la pareja Sergio Ramos y Raphael Varane estuvo disponible, Eder Militao no tenía hueco. Después, es cierto que tanto el camero como el francés se marcharon, pero los años de servicio del jugador galo en Madrid fueron encomiables, unos, eso sí, que no ha podido reproducir en Old Trafford. Y ahora salta a la palestra un supuesto malestar del jugador que incluso lo podría llevar a salir del club inglés en enero, cosa que se trata de desmentir desde el equipo británico.

Sea como fuere, no le están sentado nada bien a Varane las suplencias a las que le ha condenado Erik ten Hag y el futbolista amenaza con marcharse al Bayern, que estaría interesado en ficharlo en el mercado invernal. Así, es curiosa la situación del que fuera central titular en el Real Madrid campeón de todo y en la Francia campeona del mundo en Rusia 2018, esa que comandaba Kylian Mbappé, por que tanto el defensa francés como Casemiro están siendo discutidos, dos de los jugadores claves en las últimas copas de Europa del conjunto merengue.

Situación complicada

Es verdad que el futbolista francés ha sido titular en los duelos de los red devils de la Liga de Campeones, pero también es cierto que desde su salida del once ante el Brentford en el mes de octubre, no ha vuelto a ser titular en el United (y eso son 6 partidos), siendo el choque ante el Everton (último de los diablos rojos en la Premier League) el que habría colmado la paciencia del jugador. De modo que, si Casemiro está en el alambre, Varane le adelanta y podría dejar Old Trafford antes que el brasileño.