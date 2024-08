Shock en Valdebebas para Vini Jr. y Rodrygo: Florentino lo ve inmaduro y cede a la promesa brasileña

Nadie esperaba que, tras los éxitos, todavía más intensos en la actualidad, de Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, si cabe también de Eder Militao, Florentino Pérez y el Real Madrid se la pegaran con otro talento brasileño, más si cabe con las referencias que de él llegaban y elevaban al máximo sus posibilidades de triunfar, pero así fue: el Madrid fracasó en este intento, despilfarró mucho dinero y ahora el mandatario encuentra equipo a la promesa brasileña al filo del final del mercado de fichajes.

Nunca llegó al primer equipo

El fichaje por algo más de 30 millones de euros de Reinier Jesus es visto ya en Valdebebas como un rotundo fracaso, tanto es así que Carlo Ancelotti, pese a las ingentes bajas que tenía en pretemporada, decidió no llevárselo a la gira por Estados Unidos; es decir, de antemano ya ni se contaba con él. Por eso los esfuerzos se centran en la actualidad no ya en traspasarlo, lo cual es complicadísimo, sino en cederlo y parece que ya hay equipo interesado, aunque no es lo que esperaban ni el jugador ni algunos de sus compatriotas en la casa blanca.

Un paso más atrás

De las cesiones en el Borussia Dortmund, el Girona y el Frosinone, Reinier puede dar un paso más atrás en su calamitosa carrera en Europa al marcharse cedido al Norwich City, que disputa la Championship británica (el equivalente a la Segunda División española). Es más, asegura el medio de comunicación inglés, The Atheltic, que el Madrid esta vez sí está dispuesto a venderlo tras la cesión, introduciendo una cláusula de compra.

Salió rana, como Kaká

Llegado de Flamengo como el nuevo Kaká -curiosamente la versión del ex del AC Milan en Madrid fue más que discreta pese a su altísimo coste-, el Madrid, eufórico por Vini Jr. y Rodrygo, se lanzó a firmar esta posibilidad que parecía muy lucrativa, sin embrago tras multitud de cesiones, escasas oportunidades y un rendimiento pobre, la esperanza en Reinier ha acabado. Este desenlace, unido a la falta de minutos de Endrick generan inquietud con este último pese a que su situación por el momento sea muy diferente.