Tan titular con Guardiola como Iniesta y Xavi, hunde a Vinicius y, de paso, cuestiona a Leo Messi

Con la llegada de una nueva edición de la gala del Balón de Oro vuelven las polémicas, como las ha habido durante toda la vida, solo que estas vienen de un culé confeso, indiscutible en el once de Pep Guardiola en la etapa de ambos en el FC Barcelona junto, entre otros, a Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Para él, Vinicius, estrella del Real Madrid, aun siendo merecedor del galardón, no debería ganarlo, como tampoco debió hacerlo en su día Leo Messi.

No hablamos por tanto de un jugador, mejor dicho, exjugador, cualquiera, sino de uno que ganó el sextete con Pep siendo crucial, que estuvo en el 2-6 del Bernabéu o que pasa por ser uno de los mejores delanteros de todos los tiempos en Francia y el fútbol mundial. O lo que es lo mismo, hablamos de la opinión de Thierry Henry sobre el galardón individual, sobre el que ha dado su opinión en contra del jugador del Real Madrid, aunque con matices, y dejando un recado al argentino.

Durante el programa en el que el galo colabora junto a Jamie Carragher y Micah Richards, en la CBS Sports, el legendario punta de les bleus comentó sobre el título individual al brasileño del Real Madrid que sí, que lo merecía, pero Rodri por encima de él. A la pregunta sobre quién tendría su voto, respondió: “Rodri”, pero no se quedó ahí, fue directamente más allá, “porque yo quería a Xavi e Iniesta cuando estaban rindiendo”, en clara referencia al Balón de Oro que Messi se llevó con mucha polémica (como la que hubo con Haaland o Lewandowski en otras ediciones) sobre los dos mediocampistas españoles.

“La gente olvida lo que hacen los mediocentros, son el corazón del equipo”, comentaba Henry. Su argumento resalta la importancia de los tres mediocampistas españoles sobre las de los delanteros, aunque, como decimos, no quitó valor a Vini Jr., del que dijo que es “el mejor delantero del mundo en estos momentos”, solo que prefiere a Rodri antes que él; como a Xavi e Iniesta antes que Messi. No se trata por tanto de negar la calidad brutal de los puntas, sino de poner en valor la importancia de quien maneja los partidos, en este caso, en los tres gigantes de LaLiga y la Premier. Ahí queda.

