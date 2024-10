Julián Álvarez, Sorloth y Griezmann se lavan las manos, el Atleti ya duda: 14 años no soportan 185M

Cuando el Real Madrid de la segunda parte del Clásico demostró ser un equipo falto de dirección, estilo, plan, y se desmoronó ante el que es el mejor conjunto de Europa junto a ciertas escuadras inglesas, como es el Barça, muchos seguidores rojiblancos vieron la oportunidad de meter mano a los blancos en la tabla y sacar la cara, por fin, tras tantos tortazos sufridos, pero su reacción, si cabe, aún fue más pobre que la de los pupilos de Carlo Ancelotti, y eso es imperdonable.

Debacle sin paliativos

Y es que el Atleti, que ya está a 10 puntos del FC Barcelona, este Barça, puede despedirse de la lucha por el título y eso, tras un paso masivo por el mercado de fichajes, con 185 millones de euros invertidos y en pleno mes de octubre, para muchos hinchas colchoneros es inadmisible, aunque lleve 14 temporadas Simeone al frente. La pregunta para algunos es más que permitente: ¿Ha llegado el momento de cambiar el ciclo?

Los hechos son rotundos

Con jugadores como Julián Álvarez, Sorloth y Griezmann, y otros tantos muchos, el Atleti no ha encontrado una forma de jugar, no ha sacado partido a todo ese talento. Y sí, Barça y Madrid tienen mejores plantillas y presupuestos más altos, pero no el Betis, que pintó la cara de principio a fin al Atleti como lo hizo en la segunda mitad el Barça al Madrid, solo que Pellegrini no tiene ni a Lewandowski, ni a Yamal ni a Raphinha; de haberlos tenido, la goleada habría sido de escándalo.

Y justificación

Decía Simeone tras el duelo (1-0) que los sevillanos fueron “justos vencedores”, que “el entrenador no ha logrado darles a los jugadores lo que necesitaban para que puedan responder al partido que jugábamos hoy. Lo planteamos de una manera y no pudimos representarlo en el juego. El entrenador tiene una idea, los jugadores lo representan y el responsable es el entrenador”, comentaba autocrítico, y seguía: “el entrenador es el que tiene que resolver esa situación”, aseguraba el argentino, sentenciando que “desde mi persona hay cosas para mejorar, trabajo por delante, tengo que sacar más partido a las características de los jugadores nuevos y el primer foco soy yo”.

🚨 @Simeone autocrítico tras la derrota ante el @RealBetis:



💥 "No he preparado bien este partido"



😥 "Soy el responsable de que este planteamiento no haya funcionado"#DirectoGol pic.twitter.com/MtMZFGi1kj — Directo Gol (@DirectoGol) October 27, 2024

¿Y ahora qué?

Y algunos ya no lo aceptan. Todo eso está muy bien, pero no existe evolución y la pregunta casi se responde sola, para quien quiera hacérsela…