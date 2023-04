Todd Boehly amenaza a Luis Enrique y al Real Madrid con el regreso de una leyenda para su banquillo

El despido de Graham Potter del Chelsea ha provocado un gran baile de nombres para sustituir al técnico inglés en el banquillo blue. En este sentido hay dos nombres que destacan por encima del resto, Julian Nagelsmann y Luis Enrique, siendo, a priori, el español, el favorito por parte del propietario norteamericano. Sin embargo, el exseleccionador español no quiere comenzar ahora y obligaría al Chelsea a buscar un técnico interino.

Según cuentan en Inglaterra, Todd Boehly está planteando la posibilidad de dar una segunda oportunidad en el banquillo a la mayor leyenda de la historia del Chelsea, Frank Lampard. El técnico inglés ya dirigió a los blues entre 2019 y 2021 siendo, en parte, gran responsable de la Champions que posteriormente ganaría Thomas Tuchel. Lampard, llegó a un Chelsea en reconstrucción y sin haber podido fichar un solo jugador, llevó a los blues hasta los puestos de Liga de Campeones de la mano de unos jovencísimos Mason Mount, Reece James y Tammy Abraham.

El retorno de Lampard podría suponer la recuperación del mejor Mason Mount, el de Portsmouth comenzó a destacar bajo las órdenes del entrenador inglés y su buena conexión puede hacer volver al mejor Mount, jugador al que están echando mucho de menos en Londres y que amenazaría seriamente el futuro del Real Madrid en Liga de Campeones.

Cabe destacar que con la más que probable llegada de Lampard, Luis Enrique no queda fuera de la ecuación, ya que, a priori el británico llega como técnico interino hasta final de temporada, pues Lucho no está dispuesto a comenzar a dirigir ahora a un equipo que no ha formado él y al que no conoce de nada. En este sentido, Lampard sería el encargado de salvar algo de esta temporada y de dejar el equipo en la mejor situación posible para que el nuevo entrenador no encuentre un solar.

Así pues, Todd Boehly apostará por el corazón en este final de temporada para olvidar y traerá de vuelta a la mayor leyenda del Chelsea para que tenga una segunda oportunidad como entrenador blue.