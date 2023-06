Top junto a Busquets con Guardiola, lo ganó todo con Xavi y Messi y será el enemigo de Mourinho

Cuando Pep Guardiola comenzó su imparable carrera como entrenador, lo hizo de la mano de un equipo blaugrana en Tercera División en el que asomaban dos talentos que se llevó el de Sampedor al primer equipo, en el que triunfaría junto a Xavi y Leo Messi. Uno, Busquets, ha sido uno de los mejores medios centros de la historia del fútbol y por ende del Barcelona; el otro, campeón de todo con el Barça y España, ahora es también la gran sorpresa en la Serie A, un enemigo de la Roma de José Mourinho.

Dos temporadas y ahora otras dos

A sus 35 años, Pedro, crucial en el mejor Barça de la historia, el que comandó el actual técnico del Manchester City, que, entre otras cosas, ganó un sextete y dos Champions League, va a renovar con su equipo, la Lazio, por dos temporadas más, por lo que podrá volver a disputar la Liga de Campeones, a la que se ha clasificado su equipo vía Serie A, siendo de nuevo clave en Roma durante al menos dos campañas más.

Compromiso y confianza

La Lazio confía en el veterano jugador español -ex de Barça, Chelsea y también Roma, de la que se fue hace dos campañas- no solo para la siguiente campaña, sino que firmará por dos más, la 23/24 y la 24/25, según informa el Corriere dello Sport. Y es que el recurso que supone el canario se tiene muy en cuenta en la capital italiana, lo cual le vincula con el enemigo natural de la AS Roma de José Mourinho para el futuro más inmediato.

En su última campaña el canario ha hecho 7 goles y ha dado 6 asistencias en 46 partidos, sin embargo ha sido un jugador clave en las rotaciones, aportando desde el banquillo, especialmente en Europa, donde ha hecho dos goles en cinco partidos en la Conference League.

El que fuera aliado de oro de aquel Barça de los Guardiola, Busquets, Messi y Xavi sigue dando rédito y lo seguirá haciendo en la máxima competición continental.