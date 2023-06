Ni Rodri, ni Pedri, ni Gabri Veiga, Pochettino elige su sorpresa en la España de De la Fuente: 80M

El Chelsea de la reconversión, de la reafirmación, está en camino. Para llevar a cabo el proceso de reconfiguración del club que más dinero gastó en la campaña 22/23, Todd Boehly confió en un viejo conocido de la Premier League y de los banquillos más selectos de Europa, un Mauricio Pochettino que está dando sus primeras bocanadas al reto que se le presenta, y una de ellas tiene que ver con la España de Luis de la Fuente, donde tiene un crack al que da su visto bueno; uno que costó 80M.

Discutido, pero ahora convence

Desde que el sudamericano se puso al frente del conjunto de Stamford Bridge se ha hablado de la posibilidad de que quisiera cambiar nada menos que no a uno de sus porteros, sino a los dos (el otro es Edouard Mendy). En este sentido, Metro apunta que eso o ha cambiado o nunca fue su idea cuando se refería a Kepa Arrizabalaga, guardameta central de La Roja junto a Unai Simón en esta Nations League. Es más, para Pochettino ahora Kepa es su número uno bajo palos.

Mercado de fichajes

Robert Sánchez, otro portero de la Selección Española de Fútbol, está en las quinielas para ser incorporado al conjunto capitalino pero si eso sucede no será por Kepa, que se quedará en el equipo en el que ha sido titular durante la complicada campaña 22/23. Lógicamente el Chelsea, que no jugará en Europa y necesita vender para poder comprar en este mercado de fichajes, está en el punto de mira del mercado, ya que a él miran muchos focos cuando se habla de los grandes fichajes, sin embargo el ex del Athletic Club de Bilbao no será transferido, tal y como comenta el mass media y los 80 millones de euros que costó tendrá otra oprtunidad.

Rodri, jugador estrella del Manchester City tricampeón, Pedri, la estrella del futuro de España, o Gabri Veiga, el próximo gran talento que asomará en La Roja, son quienes acaparan muchos de los focos del combinado hispano, pero Kepa, que ya fue titular durante los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024, seguirá ahí, ligado a España, donde De la Fuente confía en él (siempre lo ha convocado), y ahora también al Chelsea, donde también cuenta con la confianza de Pochettino.