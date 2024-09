Top-secret: Guardiola se irá del City y va a dejar un regalo en ‘can Barça’ a la altura de Busquets

Todo hace indicar que Pep Guardiola no continuará durante la próxima temporada en el Manchester City, lo que, al margen del impacto que esto tiene no solo en la Premier League sin también en la Champions League, deja muchas incógnitas y dudas en el club skyblue, y no solo por la continuidad de algunas de sus estrellas, entre ellas Haaland, Bernardo Silva o Kevin de Bruyne, sino por los cracks que puedan llegar a Mánchester; uno especialmente que tiene ciertas similitudes con Sergio Busquets.

Cara a cara entre el Etihad y el Camp Nou

En esto que os traemos daremos por supuesto que Guardiola se marcha del City, ya que en caso contrario y curiosamente el escenario sería inversamente proporcional al que os presentamos, con un contexto muy favorable al equipo inglés. Pero no, demos por hecho que Guardiola se va del club inglés, entonces hemos de mirar a Múnich donde uno de los cracks más cotizados no solo no renueva, sino que esperará a junio de 2025 para resolver su futuro, y entonces sobre estos dos hechos construimos la ganancia de un Barça que puede pescar en río revuelto.

Deseado en una posición clave

Y es que Kimmich es ese jugador del Bayern que se quedará libre por propio deseo en junio de 2025, de modo que puede marcharse al destino que guste durante el próximo verano, incluso negociar ese destino desde enero de 2025, y dado que el City y el Barça son los dos clubs que más se interesan por él, la salida de Guardiola dejará este regalo en can Barça; al fin y al cabo, Kimmich solo es partidario de vestir de celeste si puede ponerse de nuevo a las órdenes del de Sampedor.

De Jong, Romeu, Pedri…

Veremos qué sucede con los lesionados del Barça, como Frenkie de Jong, o los jugadores que están llamados a marcar una época, como Pedro o Gavi, incluso Marc Bernal, pero lo que está claro es que el Barcelona no va a desperdiciar la oportunidad de fichar a Kimmich si este decide abandonar el Allianz Arena y el City deja de ser una opción porque su entrenador español se marcha, lo cual es algo así como un último favor de Pep, que es quien descubrió a Sergio Busquets, esa pieza que tendría que ser el alemán en el Camp Nou.