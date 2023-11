Traición a Neymar; alegría de Casemiro: tras De Gea y Pogba, el United ataca de nuevo a Florentino

Zinedine Zidane y Xabi Alonso, más remotamente Raúl González, Mauricio Pochettino o Álvaro Arbeloa, son algunos de los nombres que se ponen sobre la mesa como posibles sustitutitos de un Carlo Ancelotti que supuestamente dejará el banquillo blanco al término de la presente temporada. Sobre ello, se pensaba que el míster italiano, de tener que abandonar el Santiago Bernabéu, aceptaría la propuesta de Brasil, como su nuevo seleccionador, pero ahora tiene otro pretendiente.

Los problemas con Erik ten Hag, la necesidad de un cambio y la llegada de Sir Jim Ratcliffe

Informa el diario británico Metro que el Manchester United no solo piensa en Carlo Ancelotti como recambio de Erik ten Hag y solución a los múltiples problemas del club inglés, sino que ya estaría sobre la mesa del italiano la propuesta. En este sentido, matiza el mass media que esta proposición se haría efectiva al termino de la presente temporada y una vez el entrenador se vaya del gigante español. Eso sí, los precedentes entre el United y el Real Madrid no son cordiales, ya que más allá de Varane y Casemiro, a Florentino Pérez todavía le chirrían las jugarretas de los diablos rojos con David de Gea y Paul Pogba.

Lo del míster neerlandés parece que está enquistado y cualquier paso hacia adelante del United bajo su mando va a acompañado de otro tanto hacia detrás, de modo que Ratcliffe querría ir sobreseguro con el siguiente candidato y Carlo Ancelotti es quizá de lo más certero de cuanto existe en Europa; su currículum en todas las grandes ligas y en la gestión de varios de los mejores jugadores de los últimos 20 años lo corroboran.

Hay esperanza

Cuando se le preguntó al actual entrenador del Real Madrid sobre su futuro con Brasil, este contestó con evasivas: “No pienso nada al respecto”, dijo, arguyendo que “estoy orgulloso de que uno de los mejores equipos internacionales del mundo como Brasil esté vinculado a mí, eso me da mucho orgullo, pero tengo contrato hasta el 30 de junio”, certificaba, lo que a ojos del United supone una oportunidad para ficharlo. De ser así, Neymar y Vinicius se quedarían con la miel en los labios, no así un Casemiro al que no le puede caer un mejor entrenador en los red devils.