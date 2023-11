De Argentina, 19 años, zurdo y por Arda Güler: Ancelotti mueve ficha y su paso al frente deslumbra

No es habitual que se lesionen tantos jugadores ni que el míster actual del Real Madrid, Carlo Ancelotti, haga uso de la cantera, pero en el último duelo del Madrid, ante el Cádiz, sí pudieron verse ciertos guiños a esa parcela que ha sido tan determinante en la historia del Real Madrid y que el míster italiano utiliza tan poco, como es La Fábrica, pero tal vez esta vez sí exista un guiño que sería muy del agrado del público blanco.

Una historia plagada de grandes cracks nacidos del Castilla

Jugadores como Dani Carvajal, Fran García, Nacho Fernández, Lucas Vázquez o Joselu pero también futbolistas de la talla de Raúl González, actual míster del Castilla, o Guti, Butragueño o Martín Vázquez salieron del equipo filial del Real Madrid y han construido la leyenda blanca, por eso los minutos que disfrutaron Nico Paz y Gonzalo García frente al equipo cadista y ante la citada plaga de lesiones blanca se ve con muy buenos ojos por parte de los hinchas merengues.; la pregunta ahora es obvia, ¿se repetirá?

Es verdad que las lesiones de Thibaut Courtois, Aurélian Tchouameni, Eder Militao, Vinicius Júnior, Arda Güler y Eduardo Camavinga han facilitado que los dos canteranos citados tengan protagonismo (no demasiado, pero sí han podido asomar la cabeza), pero también es cierto que a los blancos le quedan seis partidos hasta 2024 y que no recuperará en ese periodo a ninguno de estos jugadores, quizá con la única excepción del joven futbolista turco, el cual aún no ha debutado, de modo que el hueco y las circunstancias ayudan.

Es más, se asegura que la oportunidad pobre que le dio Ancelotti a los dos jugadores citados provenientes de las categorías inferiores ante el Cádiz quizá se repita en los próximos duelos y con mayor número de minutos. Desde luego con ese gesto se ganaría a parte de la afición que pide minutos para el talento creado en las categorías inferiores del Real Madrid. Por ejemplo, Nico Paz, un futbolista de una enorme calidad, pide paso y a Carletto, de cara a su renovación, se le presenta una oportunidad inédita con este y oros talentos de la casa ¿La aprovechará?