Tres claves del Real Madrid hoy ante Chelsea en Stamford Bridge

Hay tres asuntos que van a ser determinantes para el Real Madrid esta noche en Stamford Bridge (21, hora española) ante el Chelsea, quizá, en cierta forma, al estilo del choque de la pasada campaña, aunque con importantes cambios. Ambos equipos, el Madrid en mayor medida, no llegan en su mejor momento a este partido y la vuelta en el Santiago Bernabéu puede ser un peligro siguiendo los precedentes de Carlo Ancelotti.

El Madrid depende de que su plan tenga éxito esta noche en Londres en base al planteamiento, su físico y el gol, por ambas partes. Parece una perogrullada este último asunto, pero visto en perspectiva quizá lo sea tanto, ya que el Chelsea la temporada pasada dominó sendos partidos pero le costó marcar para todas las oportunidades de las que dispuso; el Madrid, por el contrario, si ha tenido algo bueno a lo largo de esta campaña es que ha necesitado poco para anotar. Ahí puede estar la diferencia.

No obstante, este Madrid ya no es el de principio de temporada y no lo es sobre todo por Vinicius Junior, que es quien lanza las transiciones. Sin estas, el Madrid de Ancelotti es un equipo muy vulnerable ante los grandes rivales, como pudo verse frente al Barcelona o el PSG. De ahí que el planteamiento de Carletto, al que se tiene miedo entre el madridismo, sea crucial. Con el brasileño necesitado de que otros jugadores se sumen con peligro al ataque y con el nefasto recuerdo del Parque de los Príncipes, se espera que los blancos no salgan abiertamente a encerrarse en el coliseo británico, como hicieron ante el Paris Saint-Germain.

Por último, hacemos hincapié en el físico porque la escasa, casi nula, rotación del míster italiano no solo ha mermado la capacidad de Vinicius, sino que jugadores como Toni Kroos, Casemiro o el mismo Benzema están en un momento delicado. Y como pudo comprobar Zidane la campaña pasada, si las piernas no acompañan ante los Havertz, Kante, Rudiger, Pulisic y compañía los merengues corren el riesgo de verse superados, como también ocurrió ante el Barcelona hace solo unos días en el Clásico del futbol español, saldado de forma dolorosa en contra del Madrid (0-4)