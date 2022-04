Ousmane Dembélé se aleja del Barça pero Laporta tiene plan B estelar

Idas y vueltas y más idas y más vueltas, así está la situación de Ousmane Dembéle con el FC Barcelona, y lo está pese a Xavi Hernández, que lo quiere en su equipo en la campaña 22/23 y sucesivas, y a que el club lleva intentando renegociar sus condiciones desde diciembre. ¿Y saben cuál es el resultado?, un punto muerto. Por eso el Barça acelera por el galáctico que ha de sustituir al francés, uno que juega en la Premier League.

Tal y como asegura Nicolò Schira, conocido informador especializado en rumorología de fichajes y movimientos de los grandes equipos del continente, el Barça habría ya fijado quién debe ser el galáctico blaugrana de la campaña 22/23: Raphinha. Su tuit dice lo siguiente: “Charlas en curso”, argumentando que el club catalán habría ofrecido un “contrato hasta 2026 al extremo brasileño, quien considera al Barcelona su primera opción. El Barça trabajará para intentar llegar a un acuerdo con el Leeds United en las próximas semanas”.

Recordemos que el nombre del jugador de 25 años del conjunto inglés ya se ha visto asociado al Barça en los últimos tiempos, pero quizá nunca de una forma tan explícita, por lo que se intuye que Dembélé y su bloqueo influyen en el club azulgrana. Si ayer os hablábamos de la reunión entre Mateu Alemany y Moussa Sissoko, agente del francés, en Marruecos, hoy es una evidencia que no solo no se ha llegado a un acuerdo en dicho encuentro, sino que las partes siguen muy alejadas en lo económico, por lo que cada vez se es más pesimista en Can Barça con la renovación de francés.

No así con el ex del Sporting de Portugal, que habría dado su OK a la operación de salida de la liga inglesa y podría lanzarse a presionar a su equipo en cuanto el Barça se ponga en marcha en el mercado de fichajes. Con contrato hasta 2024, es imprescindible que Leeds y Barcelona lleguen a un acuerdo, siendo la opinión del jugador crucial. Así, el Barça necesita que los 70 millones pedidos por los británicos sean sustancialmente rebajados, ya sea por una cantidad más asequible o introduciendo jugadores en la operación.