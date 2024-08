Un chasco de Bartomeu, otros 2 de Laporta y Simeone y el socio de Mendy son la traca final a coste 0

No todos los fichajes son Kylian Mbappé, Julián Álvarez, Dani Olmo, Douglas Luiz o Leny Yoro, algunos de los traspasos más caros de este mercado estival, y lo cierto es que más allá de estos cracks, y otros tantos que han dado lustre a la ventana de transferencias, al margen de alguna bomba final que se atisba, hay otros jugadores que ya interesan y mucho a los grandes clubs, esos por lo que el dinero no es un gran problema.

Hay dos ventajas en los jugadores que no son los antes referidos o futbolistas por completar la traca final de esta ventana, como Victor Osimhen (el cual parece será un posible animador del final del mercado): una tiene que ver con el precio, lo cual ya de por sí es ventajoso por su bajísimo coste; la otra es que pueden ser adheridos tras el cierre del mercado. Así, de la ‘otra lista’ de cracks disponibles y que asoman en el fútbol europeo hay desde un fiasco de Josep María Bartomeu y Luis Enrique, otro de Joan Laporta, uno más del Cholo Simeone e incluso un amigo de Mendy, Koundé o Mbappé que ha sonado para ser refuerzo de Barça y Real Madrid.

Si miramos los jugadores de más alto estatus, ganado sobre el terreno de juego, que figuran sin equipo, vemos que el que fuera fichaje millonario del Barça de Bartomeu y Lucho en 2016, André Gomes (37M), está entre los disponibles. Pero también otro chasco culé, que le tocó sufrir a Joan Laporta, como es Memphis Depay; incluso otro más del Cholo Simeone, el cual, además de heredar al neerlandés, no consiguió conectar con Mario Hermoso de cara a esta temporada.

Another win on our last home game of the season ✊



Toffees, thank you for your unconditional support. I’m glad I could see and feel it once again 💙 Even with a black eye 👁️😁 pic.twitter.com/q3DWfpLpYm