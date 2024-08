El Arsenal quiere la Champions, echa a su extremo y llama al Camp Nou: 2 objetivos, venta millonaria

Ya lo anunciaba el exjugador del Arsenal, Alan Smith, y se ha confirmado con aquello que os relatábamos ayer acerca de Joan García, portero del Espanyol: los gunners tienen dinero y ganas de formalizar uno o dos fichajes en este tramo final del mercado de fichajes, y así como los pericos son objeto de deseo de Mikel Arteta, ahora el Barça podría recibir una millonada por uno de sus dos jugadores titulares.

Uno que sale y promete por una confirmación

El medio de comunicación británico The Telegraph anunciaba que el Arsenal se va a lanzar a la búsqueda de un extremo de primer nivel en el mercado y que posiblemente el damnificado sea Reiss Nelson. Al hilo de ello, Smith aseguraba en Metro que es una buena decisión, ya que “Reiss Nelson necesita jugar regularmente ahora. Desde el punto de vista del Arsenal, es una ventaja porque estos jugadores del equipo juvenil pueden cobrar buenos precios. Como sabemos, con las regulaciones financieras, son considerados como ganancias puras porque vinieron de la academia”. Es decir, el hueco que se formalizará con Nelson hay que llenarlo un talento.

Dos opciones entre los culés, y otras tantas fuera

Sterling es una posibilidad para Arteta, en este sentido, pero también lo son, por este orden, Raphinha y Ferran Torres. Los dos jugadores del FC Barcelona, que han arrancado el curso como titulares para Hansi Flick, son, a la vez, dos de los futbolistas que más han sonado para servir de alivio económico al Barcelona en el mercado, siendo por tanto oportunidades y opciones reales para Arsenal y Barça.

El Daily Mail asegura que el Arsenal no está considerando la vía de Sterling, lo que daría más opciones de ser objetivos a los dos jugadores culés, sin embargo, el técnico de los londinenses dijo en rueda de prensa sobre el jugador del Chelsea que “mi tiempo con Raheem fue excepcional. Fue increíble en el momento en que estuvimos juntos. También me enseñó mucho sobre las personas, cómo piensan los jugadores y cómo los apoyamos”, comentó, para terminar diciendo que “es alguien por quien tengo sentimientos muy fuertes". Por tanto, no es decartable que un jugador tan a tiro como el inglés no pueda ser considerado por Arteta.