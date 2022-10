Histórico rapapolvo a CR7: cruz de Ten Hag y Europa, 'búscate equipo'

En cualquier profesión del planeta, si un trabajador abandona su puesto de trabajo sin motivo justificado aparente, sin causa mediante, posiblemente sea despedido de forma procedente e inmediata. Y esta consecuencia sería entendible por todos. Cristiano Ronaldo, más allá de entresijos jurídicos en según qué lugar, hizo justo eso, con el consecuente desprestigio para su persona, pero también generando un deprecio para su club, aficionados y compañeros, además de un Erik ten Hag que ejecuta consecuencias. De hecho, ya las hay: multa, apartado del Manchester United, fuera en enero y lo peor: rapapolvo de toda Europa.

Sí, el jugador ha pedido disculpas, pero eso ya no vale, ni por el cómo ni por el cuándo. Señala el Daily Mail que incluso algunos de sus defensores más acérrimos, como Peter Schmeichel, exjugador y leyenda en Old Trafford, esta vez están en contra del luso: "es la primera vez que puedo decir que estoy decepcionado con él. No necesitamos distracciones como estas”. Por el viejo continente las reacciones son numerosas y todas dejan retratado al capitán de Portugal.

Pero la cosa no va a quedar ahí, el club, de la mano del míster neerlandés, ya ha tomado cartas en el asunto separándole del grupo de cara al choque en Stamford Bridge ante el Chelsea, que se disputará mañana (18.30, hora española), e imponiéndole una sanción ejemplar: 1 millón de libras esterlinas. Parece que esta vez CR7, que no tiene el respaldo de sus números, ha tocado fondo.



¿Qué destino?

Decir que la situación con el luso es insostenible para el United, Ten Hag y sus compañeros en los red devils es quedarse corto, de modo que, tal y como os contábamos ayer, el club inglés sí abre sus oídos a gigantes de la talla de los propios blues (próximo rival del United en la Premier), el Bayern o cuantos equipos se interesen en la figura del luso en el mercado; si es en enero, mejor. Y eso supone que, llegado el caso, se aceptará finiquitar su contrato y dejar libre el hueco de su salario en el mes de enero. En la grada del Teatro de los sueños y desde la parcela técnica el mensaje es claro: "búscate equipo".

En definitiva, nadie defiende ya al portugués, que se ha hecho mayor y parece no aceptarlo. Le queda poco y esa desesperación le lleva a los infiernos con los diablos que tanto amó.