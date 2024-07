Van Dijk aprueba la bomba del Liverpool que acerca al Real Madrid el sucesor inglés de Dani Carvajal

No es ningún secreto que en Chamartín ya están sondeando el mercado en busca de un futuro relevo generacional para Dani Carvajal. La avanzada edad del carrilero español sigue dando de qué pensar en la cúpula del Real Madrid, donde, ven en Trent Alexander-Arnold a un jugador más que bueno para el carril diestro del conjunto blanco. Un fichaje que, por loco que parezca, cada día lo es menos. Especialmente por el interés del Liverpool en Jeremie Frimpong.

Según informan desde Inglaterra, Arne Slot estaría apretando para que la directiva del Liverpool acometa el fichaje de un Frimpong que llegaría al Liverpool, consagrado como uno de los mejores, si no el mejor lateral diestro del mundo. Una situación que complicaría mucho la vida de Trent Alexander-Arnold, que, no aceptaría, bajo ninguna circunstancia, ser el suplente de Frimpong, mientras que el neerlandés no se movería sin la garantía de ser titular junto a su compatriota Virgil Van Dijk.

Un efecto dominó complicado, pero posible

La realidad es que, para que las piezas cuadren, deben suceder muchas cosas. Sin embargo, ninguna de ellas es especialmente complicada. Pues, si el Liverpool se lanza con éxito a por Frimpong, la salida de Arnold es algo que podría suceder como consecuencia y, dando al Real Madrid, la oportunidad ideal para fichar, a muy buen precio al canterano red, que podría llegar a Chamartín con la misión de convertirse en el heredero de Dani Carvajal.

Reece James era el favorito, per TAA también ilusiona

Pese a que Reece James, del Chelsea, se presenta como un jugador más completo, la imposibilidad de ficharlo lleva a Florentino Pérez a otro inglés como lo es Alexander-Arnold. El del Liverpool, pese a tener más debilidades defensivas, es un carrilero único en el mundo, con un pie infalible que, de llegar al Real Madrid, hará las delicias de Mbappé y Vinicius, gracias a unos desplazamientos en largo que ambos podrán aprovechar buscando las espaldas de las defensas.

Así pues, si Slot, Van Dijk y la directiva del Liverpool acceden al fichaje de Frimpong, un inesperado efecto dominó podría acabar con Trent Alexander-Arnold muy cerca del Real Madrid.