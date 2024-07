Levantó la Champions League con Real Madrid y se dio el tiempo de enseñarle español a Kylian Mbappé

Los sueños están para cumplirse y Kylian Mbappé lo sabe muy bien tras su presentación oficial con camiseta del Real Madrid. El delantero francés no ocultó su felicidad luego de anunciarse por todo lo alto del Santiago Bernabéu su arribo inminente. El ex Mónaco y Paris Saint Germain sorprendió en conferencia de prensa al comunicarse fluidamente en español. De ese modo, las preguntas surgieron en base a quién o en qué momento de su carrera aprendió a hablar en español.

Es conocido que Kylian Mbappé compartió vestuario con jugadores españoles y latinos en más de una ocasión, sobre todo por su paso por el PSG. Una figura en particular le dio los consejos necesarios para que se adecue al entorno al que vaya, y ese personaje tiene nombre y apellido: Keylor Navas. El tres veces campeón de la Champions League con Real Madrid compartió vestuario en París con la ‘Tortuga’, por lo que el francés aprendió.

Navas como mentor

Kylian Mbappé ya tiene 25 años y alcanzó un grado de madurez importante a estas alturas de su trayectoria. Con camiseta del PSG, el excampeón del mundo con Francia jugó junto a Keylor Navas, así como también con Fabián Ruiz, Pablo Sarabia, Sergio Ramos, entre otros futbolistas hispanohablantes. Incluso, desde el Mónaco, el delantero ya estudiaba el idioma español.

Aprender para avanzar

Mbappé no se quiso conformar y así lo transmitió a los periodistas que quedaron atónitos por la capacidad del francés. "Mi español es muy bueno porque siempre he querido ser un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, no tiene ningún sentido. Si llegas a España y sabes hablar, todo va a mejor”, confesó Mbappé.

Un nuevo reto

Todo estaba dicho que Kylian Mbappé sea nuevo jugador merengue tras su largo paso por Paris Saint Germain. Desde sus posters de Cristiano Ronaldo hasta ganar la Copa del Mundo con Francia, el habilidoso extremo fue hilando su carrera hasta que llegó la oportunidad de cumplir su más anhelado sueño: vestir la camiseta del Real Madrid. De ese modo, se suma al nuevo fichaje Endrick y los ya conocidos delanteros y atacantes Vinicius Jr., Rodrygo y Bellingham.