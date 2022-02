Vlahovic se rebela contra los fracasos de Sancho, Lukaku y Grealish

Aunque el pesimismo era amplio en cuanto al volumen y la cantidad de la inversión de los grandes equipos de Europa con respecto al pasado mercado de fichajes veraniego y a la última ventana, la invernal, lo cierto es que se han producido no solo muchos y potentes movimientos, sino que varios de ellos están ya entre los más caros de siempre. Pues bien, el último, Dusan Vlahovic, trata de rebelarse contra los, por el momento, fracasos de Jadon Sancho, Romelu Lukaku y Jack Grealish.

Vale que Cristiano Ronaldo y todo lo que rodea al portugués exige la mayor de las atenciones mediáticas en los red devils, pero no hay que pasar por alto que entre los descalabros del Manchester United esta temporada, más allá del juego y las sensaciones, está la falta de impacto del que fue su fichaje más sonado y estrella, también el más perseguido durante dos temporada: Jadon Sancho. El inglés está pasando sin pena ni gloria por los diablos rojos en su primer año, donde ha firmado unos discretos números: 4 goles en 26 partidos. Costó 85 millones de euros.

Y todavía arrastra una senda más oscura el Chelsea con Romelu Lukaku, el cual no solo ha mostrado su desagrado con su destino en Londres (procedente del Inter de Milan), sino que pese a los 115 millones invertidos por los blues, el belga no está aportando de forma significativa. Esta temporada lleva solo 10 goles en 27 partidos (y 2 asistencias) Y todavía peores son las anotaciones de Jack Grealish en el Manchester City, donde ha hecho 3 tantos y ha dado 3 asistencias. Con el nueve londinense y el ex de los hammers, que le costó al cuadro citizen 117,5 millones, hablamos más de sensaciones que de números, y estas no son las esperadas para Chelsea y City.

Por último, el mercado de fichajes invernal ha arrojado un cuarto bombazo, esta vez promovido por un equipo italiano, la Juventus de Turín. Pues bien, Dusan Vlahovic, el hombre por el que la Juve ha invertido 81,5 millones, quiere revertir las malas sensaciones de los fichajes más caros de esta temporada 21/22, los tres futbolistas antes citados, y va por el buen camino: un gol en dos partidos y una aportación notable para la Vecchia Signora.

Con todos ellos aún hay tiempo en la Champions League, por lo que cabe preguntarse: ¿quién conseguirá revertir su situación y quién acabará en fracaso?