Guardiola, a expoliar al Barça: el City quiere a la perla de La Masía

Hay una puerta abierta para que una de las auténticas perlas de la cantera blaugrana, toda una realidad de la primera plantilla de Xavi Hernández, deje el Barcelona al final de temporada, y es la que propicia el interés de Pep Guardiola y el Manchester City, líder de la Premier League y favorito a la Champions, sobre todo en base a una renovación pendiente de este jugador de La Masía y los problemas económicos del Barça, que le obligaran a tener que tomar una decisión con este y otros jugadores.

El futbolista en cuestión es Nico González, cuya extensión de contrato hasta 2024 firmada por el club culé en 2021 no asegura, pese a los 500 millones de euros de cláusula de rescisión que contiene el documento, su continuidad, ya que el Barça necesita ingresar dinero para mantener su actual plantilla y sostener algunos de los fichajes que proyecta hacer el próximo verano, incluido el quimérico por Erling Haaland.

Pues bien, uno de los jugadores que está llamado a financiar esos anhelos del Barça es Frankie De Jong, que sigue sin convencer en Can Barça y tiene un cartel enorme en el continente, sin embargo no es el único -amén de que el neerlandés puede negarse a salir- que llama la atención de gigantes de Europa en la medular blaugrana, ya que tal y como afirma Marca, Nico está entra la lista de futuribles del ex entrenador y jugador del Barça, hoy míster del City, Pep Guardiola.

Y sobre Nico cada circunstancia del presente, pesa. Una, notable, es que ha perdido protagonismo con Xavi, que le utiliza normalmente como recambio en el tramo final de los partidos; aunque realmente son las necesidades económicas del Barça la circunstancia que más puede favorecer que el anhelo de Guardiola fructifique; no en vano, como decimos, si el Barça quiere hacer frente a sus ambiciones del mercado y necesita ventas millonarias, el City está dispuesto a apostar en serio por el futbolista gallego. ¿Será el nuevo Rodri de Pep? Una cosa está clara, si el Barça quiere fichar entre el Olimpo del fútbol, debe haber ventas dolorosas.