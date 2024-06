Xabi Alonso le robó a Aleix García y ahora Simeone adelanta a Deco: para Mou y Pep, un súper clase

Más allá de lo que tenga en mente el Cholo Simeone, al menos tiene un plan en marcha y este, una vez acabe la Eurocopa, puede tomar forma con un crack de la Premier League, algo que, por cierto, no gusta a Joan Laporta, que ya ha visto como se le escapaba un Aleix García que ha fichado por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y ahora tiene que ver como los colchoneros se ponen al frente de la pelea por un pivote de mucho nivel.

El que fuera uno de los elegidos y también de los tres descartes de Luis de la Fuente con la Roja de cara a la disputa de esta Eurocopa, Aleix García, nuevo jugador del Leverkusen, habló de la indecisión del Barça para firmarlo en Rac1 pese a que su idea era quedarse junto a Míchel: “Que yo sepa, el Barça solo tenía interés, hubo llamadas, pero creo que no hubo oferta oficial. Nunca hablé con Xavi, el Girona para mí era la prioridad”.

Y de aquella oportunidad ya perdida, el Barça pasa a la siguiente, ya que el Atlético de Madrid es ahora mismo uno de los equipos mejor posicionados para fichar a Pierre-Emile Højbjerg, el jugador danés del Tottenham con un pie y medio fuera de Londres y que busca equipo. Su agente, Luca Puccinelli, charló con Fabrizio Romano y aseguró que “nn jugador como él seguramente formará parte de un club con mucha ambición o proyecto porque no es sólo un jugador fuerte, sino que tiene un carácter hecho para luchar por cosas importantes cada año. Pierre se siente cómodo con la presión de ganar y estoy trabajando en ese sentido”. Y no solo eso, también constató que “estoy trabajando en muchas de las solicitudes que ya hemos recibido”, decía, certificando que “estoy 100% seguro de que quien fiche a Højbjerg se lleva una gana”. Y es que los spurs quieren soltar lastre, Simeone desea ficharlo y el jugador vestirse de rojiblanco, y el crack no saldrá caro.

Jugador con mucho oficio y que ha estado a las órdenes de Pep Guardiola o José Mourinho, puede encajar a la perfección en el Atleti.

