A Joan Laporta se le cae la primera venta de 70M y Hansi Flick asume, junto a Pedri, la peor baja

Ni ha comenzado la temporada y las cosas ya van del revés en can Barça, pues la pretemporada de Hansi Flick ya vendrá marcada, no solamente por la incerteza en cuanto a las salidas y llegadas al club, sino que también lo hace con un mínimo de dos bajas, hasta ahora. Y es que, si no fuera poco con la lesión de Pedri, el técnico germano tampoco sabe si podrá contar con Ronald Araujo desde el principio de la pretemporada por culpa de una lesión muscular.

Además, a diferencia de lo sucedido con Pedri, que fue fruto de un golpe y no tiene nada que ver con problemas musculares, la baja de Araujo llega por unas molestias en su pierna derecha, las cuales no dejaron que el charrúa finalizara el encuentro ante Brasil teniendo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas y visiblemente frustrado por no poder acompañar a los suyos hasta el final.

La lesión de Araujo, no solo traer consecuencias deportivas

Cabe destacar que perder a Ronald Araujo no solo implica un gran contratiempo en lo deportivo, sino que también lo puede suponer en lo económico. Y es que, junto a Raphinha y De Jong, el uruguayo era el primero en la rampa de salida en este mercado de verano con la idea de cerrar unos ingresos por valor cercano a los 70 millones de euros. Una cifra que ahora, será realmente complicado que puedan sacar por él, pues una lesión muscular lo entorpece todo.

Ante esta situación, a Joan Laporta no le queda otra opción que trabajar las alternativas y buscar que, o bien se obvien los problemas físicos actuales de Araujo, o se priorice la salida de Raphinha o de Frenkie De Jong en lugar del charrúa.

Así pues, doble drama, tanto económico como deportivo con la segunda baja que sufre el Barça entre Eurocopa y Copa América, pues, después de asumir la baja de Pedri, ahora Flick y Laporta tendrán que hacer frente a la ausencia de un Ronald Araujo que bloque tanto las decisiones deportivas en la defensa culé, como las económicas respecto de su salida en este mismo mercado.